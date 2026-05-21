El capítulo 1183 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que ha pasado en la gran batalla de Elbaph mientras Imu sigue batallando contra Loki y Luffy está terminando de comer para volver a pelear.

Capítulo 1183 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Buenos días, sirena”.

“ONE PIECE” acapara la portada de la Weekly Shonen Jump con una ilustración de Luffy en apoyo a la selección japonesa que va al Mundial de Fútbol 2026.

Tenemos un color spread de los Mugiwaras saltando sobre el chorro de agua que botó un elefante.

El capítulo inicia con la continuación de la batalla entre Loki vs. Imu.

Imu dice “Ragnir, esperabas que alguien se vengara de Mu, ¿no es así?”. Ragnir grita de enojo y Loki dice “Qué estás diciendo, maldición. Nunca vi a un tipo tan resistente”.

“Loki, Mugiwara no Luffy, jamás se convertirán en soldados de Mu. Por eso mismo los eliminaré aquí mismo cueste lo que cueste”, dice Imu muy enojado y prosigue gritando “¡Igual que a Dozan!” mientras hace la forma de sus dedos.

Loki se pone en posición de ataque mientras Imu levanta su espada y Loki grita “¡Rangar jum heim!” atacando con toda su fuerza mientras Imu se defiende de su ataque con su “¡Guramu, espada de la ira!”.

Nos vamos a la aldea del oeste donde Zaza, la diosa de la lluvia, está haciendo su ataque ahogando a todos los seres vivos del lugar.

“¡Recuperen a los niños maldición!” gritan los gigantes en desesperación mientras los niños están ahogándose dentro del cuerpo de Zaza.

Las madres comienzan a gritar “¡No vamos a permitir que te los lleves. Una vida que por fin se había salvado, no te los entregaremos!” pero Chopper preocupado les dice a las madres que no se muevan porque la transfusión de sangre no se ha completado y que ahora sí pueden morir de verdad.

Ripley grita “¡Mi vida no me importa nada si nos van a arrebatar la de nuestros niños!” mientras Zaza levanta su mano para aplastar a las madres gigantes que intentan atacar con todo. Killingham a un costado se está burlando de la situación.

“¡Aaah, solo son siete niños, pensé que eran más! En fin, da igual. ¡Vamos Zaza!” grita pero Sanji llega en ese momento al lugar mientras ve a Zaza y se sorprende.

“¡Qué carajos es eso de ahí maldición!” grita la ala del próximo rey de los piratas.

Tras esto, nos vamos a otro lado en donde vemos el cubo de hielo donde estaba Gunko y la vemos a ella congelada y con los ojos cerrados.

Usopp comienza a hablar y preguntarle a Brook por ella.

“Oye Brook, esa mujer... ¿por qué fuiste a luchar contra ella? ¡Yo salté a apoyarte creyendo que no era un asunto cualquiera!”, dice Usopp mientras Nami le pregunta si era una conocida suya. “¿Era un enemigo contra el que luchaste o algo así?” dice Nami. Brook y Usopp están malheridos en el pasto tirados y Brook comienza a decir.

“No es un enemigo pero... es una persona a la que ni si quiera quiero ver... se suponía que no volvería a verla nunca más pero... estoy confundido porque si fuera ella, ahora debería de tener 77 años”, dice Brook.

Nami responde que debe de ser otra persona ya que era una tenryubito y Brook nos dice “Sí, en aquel entonces era la princesa de mi reino natal. Dejamos de vernos porque ella se marchó a la tierra santa” haciendo que Usopp se sorprenda.

Franky le dice que esa mujer todavía sigue congelada y no sabe si está viva o muerta. Usopp le dice que ella es una tenryubito idéntica a su conocida pero el hecho de que ahora haya ido a atacar Elbaph no cambia nada.

Brook dice “pero las vendas con las que estábamos atrapados...ella las desató” mientras vemos el momento en el que ella lo desata y Usopp lo asume a su fuerza mental. “Y luego volvió a transformarse como si fuera un demonio... Es raro... ‘la primera personalidad’, la ‘personalidad que nos salvó’ y ‘la forma de demonio’. Parece que tuviera tres personalidades...” prosigue Brook mientras Nami abre la posibilidad de que estuviese siendo manipulada.

Brook dice que en ese momento no pensó en nada de eso pero con la demonización de las personas tiene un mal presentimiento que no lo deja en paz. Jimbe se pone serio y le dice a Brook que lo lamenta pero tiene que decidir qué hacer con ella con lo que Brook nos comienza a contar su pasado.

“Sucedió hace muchísimo tiempo, un pasado muy lejano. Ella era una niña y yo un jovenzuelo en un reino que ya no existe ahora. Se llamaba Esperia, un país rebosante de música y talleres de instrumentos”, acota Brook mientras nos vamos a un flashback de su pasado.

Hace 70 años en el West Blue a las 4 am.

Alguien está cantando con todas sus fuerzas un canto que dice “¡ Al despertar por la mañana, buen día sirena cantarás, un nuevo mundo está por comenzar. Tantos mares qué explorar y con una de ellas me quiero cruzar, buen día mi sirena!”.

La persona sigue cantando “¡Buenos días Esperia, el tiempo de esperar ya se ha terminado! ¡Hoy también se sale a la mar baby, se escucha allá atrás!” mientras las personas borrachas del lugar le dicen que se calle la boca porque están con resaca.

Una niña sale y dice “Buenos días Brook” mientras es el propio Brook que grita “¿El puerto? No, ¡el escenario! ¡Algún día quiero conocer a una guapa sirena, me extraen el alma yeah!” mientras vemos a Brook saltando muy alegre al amanecer con la misma pose de Nika el Dios del Sol.

“¡Ya cállate Brook, despídanlo y traigan armas para atraparlo por hacer bulla!”, gritan mientras vemos la presentación del Reino de Esperia, el país e los artesanos de instrumentos.

Nos vamos al palacio central donde vemos a unas personas pidiendo que le enseñen el Hayagiri o corte rápido.

“¡Maldición, solo le hace caso a la princesa Shuri!”, dicen las personas pero el propio Brook responde “Qué espectáculo tan penoso. ¿Acaso no me están prestando atención? Primero dominen lo básico antes de ponerse a soñar” mientras vemos que vemos que Brook sigue cantando mientras se pregunta que habrá para cenar y comienza a cantar “Binkusu no sake wo”, el sake de Binks con lo que vemos su presentación oficial de un Brook de 20 años y sin la cicatriz agarrado de la mano de la pequeña Shuri que tiene los ojos con heterocromía. Brook parece Michael Jackson mientras cantan el sake de Binks.

Brook es el capitán de las fuerzas de asalto de Esperia. La pequeña Shuri de siete años le dice que también se ha esforzado y si se habrá vuelto tan fuerte como su mamá.

Brook grita con ojos de enamorado “¡Es que tu mamá es muy fuerte¡ ¡Ah Lady Candel, mi luz!” y Shuri le dice que está mal enamorarse de una mujer casada mientras Brook grita diciendo que el amor es libre jajaja.

El rey aparece a un costado y dice “oye tonto, eso es pena de muerte por delito de conspiración” y Brook grita asustado “noooo, hermano, quiero decir, rey”. Shuri grita “¡Papá!” mientras el rey le dice a Brook si está planeando traicionarlo y Brook le dice que se espera y no piense tonterías ya que esperará a que muera naturalmente mientras Shuri se enoja jajaja.

El rey de esperia se llama Luven. Shuri le dice que se olvide de su madre y que cuando crezca le dará su mano en matrimonio.

El rey se enoja y dice “oye shuri ese es el tipo de promesa que se le hace al papá” y Brook le dice “Ah no gracias, no me interesa una esposa a la que todavía se le caen los mocos” haciendo broma.

El rey levanta su pierna y le dice “¡oye tú, no rechaces a mi hija delante de mi!” mientras Brook esquiva la patada y le dice que es hombre enamorado de una sola mujer (haciendo referencia a la madre) mientras Shuri se ríe a carcajadas.

Un guardia le dice que lamenta interrumpir pero algo ha pasado y es que una banda de Gansters a caballo habn llegado desde el puerto a la ciudad pero no los pueden detener porque los superan en número.

El rey pregunta cuál es su objetivo y le dicen que están en la ciudad gritando el nombre de la reina Candel mientras ve la Opera. La familia Murón fueron los que mandaron a esos gansters y el Rey se enoja porque ya van tiempo tras ella.

Shuri le pide a Brook que haga algo y Brook dice que es raro porque se cruzó con ellos más temprano.

Nos vamos a la calle del teatro con la caballería de los Gansters mientras vemos que estos atacaba y atropellas a las personas sin importarles nada.

En el teatro de la ópera, vemos a la reina.

“¡Ah, ha sido una obra verdaderamente maravillosa!” dice la reina mientras los Gansters están afuera esperando a que salga para llevársela a las buenas o a las malas mientras un soldado grita que no salga del teatro.

El rey está preocupado y le grita a Brook y este responde diciendo que no hay nada de qué preocuparse porque la reina es extremadamente fuerte y además le preocupa algo que todavía no se dan cuenta.

“Cuando me los crucé en el puerto, ya los había cortado a todos” y no entienden cómo mientras vemos que los Gansters caen cortados mientras las personas del lugar gritan muy felices “¡Es el corte veloz del capitán Brook! ¡El hanauta sancho, yahazu giri!” gritan todos felices porque están todos los malos caídos.

La reina sale y el narrador dice “hace ya 70 años en el reino de Esperia, existían dos grandes estrellas” mientras vemos a la reina Candel. El narrador sigue “una de ellas era la excapitana de las fuerzas de asalto y actual reina del reino, Candel. El otro era alguien que, aunque su música tenía mala reputación, cortaba a sus oponentes sin que se dieran cuenta. El maestro del corte rápido y capitán del pelotón de asalto, Brook el tarareador”.

Finalizando el capítulo 1183 del manga de “ONE PIECE” con el narrador contando “En aquel entonces, el país de Esperia vivía en absoluta paz”.

La próxima semana sí habrá manga.

¿Cuándo sale el capítulo 1183 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

De acuerdo con el calendario oficial de la plataforma Manga Plus, el capítulo 1183 de “ONE PIECE” estará disponible este domingo 24 de mayo. Esta fecha marca el regreso de la serie a su ritmo habitual de publicación después de las recientes pausas programadas en la revista Weekly Shonen Jump.

Al ser un estreno simultáneo con Japón, la plataforma de Shueisha permitirá leer el capítulo con traducción oficial al español y al inglés, garantizando la mejor calidad de imagen y una traducción fiel a los diálogos originales de Oda.

Horarios confirmados para leer el manga en Latinoamérica y España

Para evitar los “spoilers” en redes sociales, es fundamental conocer la hora exacta en la que se habilitará el contenido. En la mayoría de los países de habla hispana, el estreno ocurrirá en la mañana o tarde del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM México, Costa Rica y Guatemala: 9:00 AM

9:00 AM Chile, Bolivia y Paraguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina y Uruguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Península)

Cómo leer el manga de “ONE PIECE” de forma legal y gratuita

La mejor opción para seguir la historia de Luffy y los Sombrero de Paja es a través de Manga Plus, el sitio web y aplicación oficial de Shueisha. Los beneficios de usar esta plataforma incluyen:

Gratuidad: Los tres últimos capítulos publicados siempre están disponibles sin costo. Legalidad: Apoyas directamente al autor y a la industria del manga. Simultaneidad: Accedes al contenido al mismo tiempo que los lectores en Japón, evitando filtraciones de baja calidad.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”?

La batalla en Elbaph alcanza niveles críticos cuando Loki y su martillo Ragnir se enfrentan directamente a Imu, quien ha logrado resistir los ataques previos. Durante el combate, se revela la verdadera naturaleza de Ragnir: es el usuario de la Fruta del Diablo Zoan Mitológica Risu Risu, modelo Ratatoskr, capaz de generar ventiscas eléctricas que Loki aprovecha para potenciar sus propios rayos. Ante esta ofensiva, Imu responde invocando a Tzitzimitl, una horda de demonios oscuros que colisionan contra los ataques de los gigantes, provocando explosiones masivas que sacuden toda la isla y dejan a Bonney y Lilith aterrorizadas por la magnitud del poder mostrado.

Mientras Lilith analiza la complejidad de la organización de Imu, la cual parece superar incluso a los Gorosei, un Sanji malherido se pone en pie decidido a intervenir. A pesar de las advertencias de Bonney, el cocinero se lanza tras Killingham, un Caballero Sagrado que busca secuestrar a los niños gigantes. Sanji reafirma su compromiso de proteger Elbaph, no solo por respeto a Luffy y Usopp, sino por su devoción a las gigantes del lugar. Paralelamente, en el puerto, el caballero Sommers demuestra una fuerza sobrehumana al levantar el barco de los gigantes, preparando la huida y coordinándose con Killingham para completar su oscura misión bajo las órdenes de Imu.

En otro punto de la isla, la Biblioteca del Búho se convierte en escenario de un emotivo reencuentro. Nico Robin y Saúl descubren que los libros han sido salvados gracias a una habitación secreta y a la ayuda de Biblo, el búho guardián. Mientras tanto, en la Aldea del Oeste, Chopper trabaja incansablemente curando a los heridos, incluyendo a Gerd, quien empieza a ver con mejores ojos a un Road que, fiel a su estilo, intenta impresionarla con sacrificios exagerados. Por su parte, Zoro y el gigante Goldberg analizan con preocupación el aumento de fuerza de los Caballeros Sagrados y la extraña tecnología de sus armas, presintiendo que la situación está a punto de empeorar.

El clímax del capítulo llega con la invocación de una pesadilla: Zaza, la Diosa de la Lluvia. Killingham desata una tormenta bíblica que inunda la aldea, permitiendo que una entidad colosal de cuatro brazos y velo misterioso capture a los niños gigantes en medio del caos y el ahogamiento de los habitantes. Mientras Sommers prepara el zarpe definitivo, el capítulo cierra con una nota de urgencia cuando Zoro y Sanji se encuentran en medio del desastre. Entre insultos y rivalidad habitual, ambos se preparan para enfrentar la amenaza de la Diosa de la Lluvia y evitar que Elbaph caiga en la desesperación absoluta.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”