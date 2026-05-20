Por Redacción EC

En una época marcada por agendas apretadas y rutinas aceleradas, cumplir con el horario dejó de ser un simple gesto de educación para convertirse en una muestra clara de consideración hacia los demás. Aun así, miles de personas continúan llegando tarde de manera recurrente, casi siempre acompañadas de pretextos distintos. La pregunta inevitable es si se trata únicamente de una costumbre difícil de corregir o si, en realidad, existen razones más profundas detrás de quienes parecen vivir constantemente a contrarreloj. Especialistas en comportamiento humano sostienen que la impuntualidad repetitiva podría estar vinculada con características específicas de la personalidad y tener consecuencias directas en la manera en que una persona construye vínculos sociales y profesionales. En esta nota, repasamos lo que contaremos todo lo que debes saber sobre este tema de gran importancia para la psicología.