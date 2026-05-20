En una época marcada por agendas apretadas y rutinas aceleradas, cumplir con el horario dejó de ser un simple gesto de educación para convertirse en una muestra clara de consideración hacia los demás. Aun así, miles de personas continúan llegando tarde de manera recurrente, casi siempre acompañadas de pretextos distintos. La pregunta inevitable es si se trata únicamente de una costumbre difícil de corregir o si, en realidad, existen razones más profundas detrás de quienes parecen vivir constantemente a contrarreloj. Especialistas en comportamiento humano sostienen que la impuntualidad repetitiva podría estar vinculada con características específicas de la personalidad y tener consecuencias directas en la manera en que una persona construye vínculos sociales y profesionales. En esta nota, repasamos lo que contaremos todo lo que debes saber sobre este tema de gran importancia para la psicología.

¿Eres impuntual? Esto es lo que la psicología dice de ti

Expertos en conducta humana señalan que la impuntualidad constante podría esconder ciertos rasgos relacionados con el egocentrismo. De acuerdo con el psicólogo Oliver Burkman, quienes suelen llegar tarde de manera reiterada muchas veces actúan, incluso sin darse cuenta, bajo la necesidad de dominar el entorno social, buscando alterar la dinámica del grupo y captar atención con su llegada. Aunque este comportamiento no siempre responde a actitudes arrogantes o intenciones negativas, especialistas advierten que detrás de ese patrón también pueden existir conflictos emocionales e inseguridades.

¿Por qué llegar tarde afecta tus relaciones personales?

Cada vez que dos o más personas fijan una reunión, también establecen un acuerdo implícito sustentado en la consideración mutua. No respetar ese horario pactado puede interpretarse como una señal de que el tiempo ajeno tiene menor importancia. Con el paso del tiempo, este tipo de actitudes termina afectando tanto las relaciones personales como los vínculos laborales, debido a la sensación de desinterés y falta de empatía que genera en los demás. Para Oliver Burkman, el primer paso para cambiar este comportamiento consiste en asumir que se trata de un problema concreto y empezar a trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional, según recoge El Heraldo.

¿Qué dicen otros estudios sobre la impuntualidad?

Aunque suele estar asociada a aspectos negativos, la impuntualidad también ha sido vinculada por algunos estudios con ciertos efectos positivos poco esperados. Investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y la Universidad de Harvard sostienen que las personas menos rígidas con los horarios tienden a vivir con niveles más bajos de estrés y ansiedad. Esa sensación de menor presión diaria podría favorecer una toma de decisiones más eficiente en el entorno profesional y, en determinados casos, incluso potenciar la productividad y el rendimiento laboral.

Los investigadores de Harvard también mencionan que la impuntualidad puede estar ligada a una percepción más lenta del paso del tiempo y a rasgos como la creatividad y una actitud más relajada, características que, al reducir el estrés crónico, podrían incluso contribuir a una mayor longevidad.