El sueño de Usopp y de toda la tripulación finalmente se hace realidad. Tras años de espera, el anime de “ONE PIECE” alcanza uno de los destinos más emblemáticos de toda la obra de Eiichiro Oda. El capítulo 1162 marcará el inicio de una nueva era en la tierra de los guerreros más fuertes del mundo. A continuación, te damos todos los detalles para que no te pierdas este estreno histórico este domingo 17 de mayo.

Preview oficial

¿Cuándo se estrena el episodio 1162 de “ONE PIECE”?

El episodio 1162, titulado oficialmente en su avance como “Una gigantesca ola de emoción: El paisaje de ensueño de Elbaph”, se estrenará a nivel mundial este domingo 17 de mayo de 2026.

Elbaph: El nuevo arco comienza oficialmente

Después de los intensos sucesos en la Isla del Futuro, los Sombrero de Paja han cruzado el mar para encontrarse con una vista mística y grandiosa que supera cualquier expectativa. La preview nos muestra a una tripulación eufórica, especialmente a Luffy y Usopp, quienes han anhelado este momento desde el arco de Little Garden.

En este episodio veremos:

La llegada a la Villa de los Guerreros: Luffy y los demás finalmente pisan el suelo de Elbaph tras superar mares y montañas.

Luffy y los demás finalmente pisan el suelo de Elbaph tras superar mares y montañas. Paisajes Legendarios: El avance revela entornos naturales de una escala colosal, con árboles gigantescos y una arquitectura que rinde homenaje a la cultura vikinga.

El avance revela entornos naturales de una escala colosal, con árboles gigantescos y una arquitectura que rinde homenaje a la cultura vikinga. Nuevos Aliados y Desafíos: Con la llegada a esta tierra, se espera que comiencen a revelarse los misterios que rodean a los gigantes y su conexión con la historia del mundo.

Horario de estreno en Crunchyroll (Perú y Latinoamérica)

Podrás ver el episodio 1162 en Crunchyroll con subtítulos al español en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 AM

9:00 AM México: 8:00 AM

8:00 AM Chile, Argentina: 11:00 AM

11:00 AM España: 10:00 AM

¿Por qué el episodio 1162 es imperdible para los fans?

No es solo un capítulo más; es el cumplimiento de una promesa narrativa de más de 20 años. Ver a Luffy con su casco de guerrero y la emoción en los ojos de los protagonistas confirma que el arco de Elbaph será visualmente espectacular y emocionalmente cargado. Como dice Luffy al final del avance: “¡Me convertiré en el Rey de los Piratas!”, y Elbaph es el paso definitivo hacia ese objetivo.