Ya se ha confirmado la fecha de salida del capítulo 1183 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph está llegando a un punto crítico, por eso aquí te contamos la fecha exacta en la que saldrá el nuevo capítulo.

¿Cuándo sale el capítulo 1183 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

De acuerdo con el calendario oficial de la plataforma Manga Plus, el capítulo 1183 de “ONE PIECE” estará disponible este domingo 17 de mayo. Esta fecha marca el regreso de la serie a su ritmo habitual de publicación después de las recientes pausas programadas en la revista Weekly Shonen Jump.

Al ser un estreno simultáneo con Japón, la plataforma de Shueisha permitirá leer el capítulo con traducción oficial al español y al inglés, garantizando la mejor calidad de imagen y una traducción fiel a los diálogos originales de Oda.

Horarios confirmados para leer el manga en Latinoamérica y España

Para evitar los “spoilers” en redes sociales, es fundamental conocer la hora exacta en la que se habilitará el contenido. En la mayoría de los países de habla hispana, el estreno ocurrirá en la mañana o tarde del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM México, Costa Rica y Guatemala: 9:00 AM

9:00 AM Chile, Bolivia y Paraguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina y Uruguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Península)

Cómo leer el manga de “ONE PIECE” de forma legal y gratuita

La mejor opción para seguir la historia de Luffy y los Sombrero de Paja es a través de Manga Plus, el sitio web y aplicación oficial de Shueisha. Los beneficios de usar esta plataforma incluyen:

Gratuidad: Los tres últimos capítulos publicados siempre están disponibles sin costo. Legalidad: Apoyas directamente al autor y a la industria del manga. Simultaneidad: Accedes al contenido al mismo tiempo que los lectores en Japón, evitando filtraciones de baja calidad.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”?

La batalla en Elbaph alcanza niveles críticos cuando Loki y su martillo Ragnir se enfrentan directamente a Imu, quien ha logrado resistir los ataques previos. Durante el combate, se revela la verdadera naturaleza de Ragnir: es el usuario de la Fruta del Diablo Zoan Mitológica Risu Risu, modelo Ratatoskr, capaz de generar ventiscas eléctricas que Loki aprovecha para potenciar sus propios rayos. Ante esta ofensiva, Imu responde invocando a Tzitzimitl, una horda de demonios oscuros que colisionan contra los ataques de los gigantes, provocando explosiones masivas que sacuden toda la isla y dejan a Bonney y Lilith aterrorizadas por la magnitud del poder mostrado.

Mientras Lilith analiza la complejidad de la organización de Imu, la cual parece superar incluso a los Gorosei, un Sanji malherido se pone en pie decidido a intervenir. A pesar de las advertencias de Bonney, el cocinero se lanza tras Killingham, un Caballero Sagrado que busca secuestrar a los niños gigantes. Sanji reafirma su compromiso de proteger Elbaph, no solo por respeto a Luffy y Usopp, sino por su devoción a las gigantes del lugar. Paralelamente, en el puerto, el caballero Sommers demuestra una fuerza sobrehumana al levantar el barco de los gigantes, preparando la huida y coordinándose con Killingham para completar su oscura misión bajo las órdenes de Imu.

En otro punto de la isla, la Biblioteca del Búho se convierte en escenario de un emotivo reencuentro. Nico Robin y Saúl descubren que los libros han sido salvados gracias a una habitación secreta y a la ayuda de Biblo, el búho guardián. Mientras tanto, en la Aldea del Oeste, Chopper trabaja incansablemente curando a los heridos, incluyendo a Gerd, quien empieza a ver con mejores ojos a un Road que, fiel a su estilo, intenta impresionarla con sacrificios exagerados. Por su parte, Zoro y el gigante Goldberg analizan con preocupación el aumento de fuerza de los Caballeros Sagrados y la extraña tecnología de sus armas, presintiendo que la situación está a punto de empeorar.

El clímax del capítulo llega con la invocación de una pesadilla: Zaza, la Diosa de la Lluvia. Killingham desata una tormenta bíblica que inunda la aldea, permitiendo que una entidad colosal de cuatro brazos y velo misterioso capture a los niños gigantes en medio del caos y el ahogamiento de los habitantes. Mientras Sommers prepara el zarpe definitivo, el capítulo cierra con una nota de urgencia cuando Zoro y Sanji se encuentran en medio del desastre. Entre insultos y rivalidad habitual, ambos se preparan para enfrentar la amenaza de la Diosa de la Lluvia y evitar que Elbaph caiga en la desesperación absoluta.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”