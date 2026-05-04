El avance del capítulo 1161 del anime de “ONE PIECE” nos muestra finalmente el cara a cara entre Luffy y el misterioso Loki, el príncipe de Elbaph. Encadenado y con una presencia imponente que intimida incluso en la nieve, Loki se presenta no solo como un gigante, sino como alguien que carga con el peso de haber cometido un crimen atroz que sacudió a toda la isla.

Preview oficial

Fecha de estreno del episodio 1161

El próximo capítulo de “ONE PIECE”, titulado “¡Un trato peligroso! Loki del Inframundo y Luffy”, está programado para emitirse el domingo 10 de mayo de 2026. Podrás seguir el estreno a través de plataformas de streaming como Crunchyroll, habitualmente disponible pocas horas después de su emisión en Japón.

Un trato peligroso sobre la mesa

Loki no pierde el tiempo y le propone a Luffy un “trato peligroso”. La tensión se palpa en el aire mientras el gigante sonríe de forma inquietante bajo sus vendas, sugiriendo que tiene información o poder que Luffy necesita para seguir adelante en su camino hacia el One Piece. ¿Qué estará dispuesto a sacrificar Luffy por esta alianza?

La conexión con Shanks “El Pelirrojo”

Uno de los puntos más impactantes de la preview es la mención de Shanks. Loki parece poseer información crucial sobre el Yonkou que inspiró a Luffy, lo que añade una capa de urgencia y curiosidad personal para nuestro capitán. El avance nos deja con la duda de qué clase de relación o secreto une al príncipe de los gigantes con el “Pelirrojo”.

Elbaph: Un escenario épico y hostil

Las imágenes nos muestran la majestuosidad de la tierra de los gigantes, cubierta de nieve y envuelta en un aura de leyenda. Mientras tanto, vemos breves vistazos de otros miembros de la tripulación como Nami y Usopp, quienes parecen estar lidiando con sus propios desafíos en este nuevo y gigantesco entorno. ¡El próximo episodio promete ser una montaña rusa de revelaciones!

Ficha técnica del capítulo

A continuación, los detalles de producción y contenido del episodio según el adelanto oficial: