Dentro de los hábitos alimenticios cotidianos, existen productos que suelen consumirse tanto por placer como por sus posibles aportes para la salud, y uno de los más populares es el chocolate. Aunque durante años fue asociado únicamente con antojos o postres, distintas investigaciones han puesto atención en ciertos componentes presentes en este alimento y en los efectos positivos que podrían generar en el organismo. Especialistas en nutrición y salud han analizado especialmente algunas variedades de chocolate por su contenido de antioxidantes y otros compuestos que contribuirían al cuidado cardiovascular y a la prevención de determinadas enfermedades. Estos hallazgos han despertado interés sobre el papel que puede tener dentro de una dieta equilibrada. Si bien frutas y verduras continúan siendo fundamentales en cualquier alimentación saludable, también existen otros alimentos que contienen propiedades beneficiosas poco conocidas por muchas personas. Entre ellos, el chocolate destaca por los nutrientes y componentes naturales que pueden aportar bienestar cuando se consume de manera moderada.

Esto es lo que pasa en tu cuerpo si comes chocolate todos los días

En relación a esta información, podemos también compartir lo que la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard viene a revelar sobre dicho alimento con alto contenido de cacao, destacando que ingerir el negro sin leche, “puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2″.

“Para quienes aman el chocolate, esto les recuerda que tomar pequeñas decisiones, como elegir chocolate negro en lugar de chocolate con leche, puede tener un impacto positivo en su salud”, refiere Binkai Liu, autor principal de la investigación, haciendo hincapié en que la elección del tipo consumido, resultará primordial para obtener el impacto positivo deseado.

Cabe resaltar, que asimismo, los flavonoides como sustancias ricas en antioxidantes, pueden terminar por ayudarte a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades crónicas, y mejorar incluso tu estado de ánimo y la cognición.

¿Cómo sacarle provecho a los beneficios del chocolate?

Tomando en consideración las propiedades del chocolate, el National Institutes of Health (NIH) brinda las siguientes recomendaciones para que logres sacarle el máximo provecho, y tu cuerpo reciba todo el hierro posible:

Observa sus calorías totales.

Elige el chocolate más amargo.

Evita el chocolate blanco y con leche ya que contienen poco o nada de cacao.

Prepárate chocolate caliente con cacao sin azúcar, agua o leche descremada y poco dulce agregado.

Beneficios asociados al consumo de chocolates

Aumento de la producción de dopamina y serotonina

Estímulo del metabolismo

Mejora de la digestión

Aumento de energía y resistencia

Estímulo de funciones cognitivas

Mejora de la función cardiovascular

Reducción del colesterol malo

Favorece a la salud de la piel

Reducción de la presión arterial