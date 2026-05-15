Dentro de los hábitos alimenticios cotidianos, existen productos que suelen consumirse tanto por placer como por sus posibles aportes para la salud, y uno de los más populares es el chocolate. Aunque durante años fue asociado únicamente con antojos o postres, distintas investigaciones han puesto atención en ciertos componentes presentes en este alimento y en los efectos positivos que podrían generar en el organismo. Especialistas en nutrición y salud han analizado especialmente algunas variedades de chocolate por su contenido de antioxidantes y otros compuestos que contribuirían al cuidado cardiovascular y a la prevención de determinadas enfermedades. Estos hallazgos han despertado interés sobre el papel que puede tener dentro de una dieta equilibrada. Si bien frutas y verduras continúan siendo fundamentales en cualquier alimentación saludable, también existen otros alimentos que contienen propiedades beneficiosas poco conocidas por muchas personas. Entre ellos, el chocolate destaca por los nutrientes y componentes naturales que pueden aportar bienestar cuando se consume de manera moderada.
En relación a esta información, podemos también compartir lo que la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard viene a revelar sobre dicho alimento con alto contenido de cacao, destacando que ingerir el negro sin leche, “puede estar asociado con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2″.
“Para quienes aman el chocolate, esto les recuerda que tomar pequeñas decisiones, como elegir chocolate negro en lugar de chocolate con leche, puede tener un impacto positivo en su salud”, refiere Binkai Liu, autor principal de la investigación, haciendo hincapié en que la elección del tipo consumido, resultará primordial para obtener el impacto positivo deseado.
Cabe resaltar, que asimismo, los flavonoides como sustancias ricas en antioxidantes, pueden terminar por ayudarte a reducir el riesgo de contraer algunas enfermedades crónicas, y mejorar incluso tu estado de ánimo y la cognición.
Tomando en consideración las propiedades del chocolate, el National Institutes of Health (NIH) brinda las siguientes recomendaciones para que logres sacarle el máximo provecho, y tu cuerpo reciba todo el hierro posible:
Observa sus calorías totales.
Elige el chocolate más amargo.
Evita el chocolate blanco y con leche ya que contienen poco o nada de cacao.
Prepárate chocolate caliente con cacao sin azúcar, agua o leche descremada y poco dulce agregado.
Aumento de la producción de dopamina y serotonina
Estímulo del metabolismo
Mejora de la digestión
Aumento de energía y resistencia
Estímulo de funciones cognitivas
Mejora de la función cardiovascular
Reducción del colesterol malo
Favorece a la salud de la piel
Reducción de la presión arterial