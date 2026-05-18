Por Redacción EC

Cuantas veces hemos visto que algunas personas callan en medio de una discusión, y cuando esa persona deja de hablar el clima cambia inmediatamente. Para algunos, ese silencio es señal de calma. Para otros, es una forma de tensión. Lo que no se dice empieza a pesar tanto como lo que sí se dijo. Detrás de ese gesto hay procesos internos que no son visibles, pero que influyen a la persona a manejar el conflicto. Los especialistas en comportamiento humano explican que dicho silencio puede responder a distintas razones: desde evitar una reacción impulsiva hasta el temor de empeorar la situación. En algunos casos, la persona busca ordenar sus pensamientos antes de responder; en otros, el silencio funciona como una barrera emocional frente al estrés o la frustración. Sin embargo, cuando se prolonga o se utiliza como mecanismo para ignorar o castigar al otro, puede terminar debilitando la comunicación y generando mayor distancia en la relación. Por ello, comprender lo que hay detrás de esos momentos resulta clave para entender cómo las personas enfrentan sus emociones y resuelven sus diferencias.