El mundo del anime se ha paralizado con las últimas revelaciones sobre “THE ONE PIECE”, el ambicioso remake de la obra de Eiichiro Oda producido por Wit Studio para Netflix. Tras meses de especulaciones, finalmente tenemos detalles concretos sobre cómo se adaptarán los primeros pasos de Monkey D. Luffy en su camino para convertirse en el Rey de los Piratas.

Esta nueva versión promete una fidelidad absoluta al manga, eliminando el relleno innecesario y apostando por una calidad visual que solo un estudio del calibre de Wit (conocido por las primeras temporadas de “Shingeki no Kyojin”) puede ofrecer.

¿Cuándo se estrena “THE ONE PIECE” de Wit Studio?

Se ha confirmado oficialmente que el estreno de “THE ONE PIECE” será en febrero de 2027. A diferencia del anime original de Toei Animation, que se emite de forma semanal e ininterrumpida, este proyecto parece seguir un modelo de “temporadas” de alta producción, permitiendo que la animación alcance estándares técnicos contemporáneos.

Where it all began: East Blue.



Produced by WIT STUDIO, THE ONE PIECE sets sail in February 2027. All 7 episodes dropping at once, only on Netflix. pic.twitter.com/MJBLYMCvdt — Netflix Anime (@NetflixAnime) May 5, 2026

Estructura y duración: ¿Qué abarca este nuevo remake?

Una de las sorpresas más grandes es el formato de distribución. La primera entrega de la serie contará con siete capítulos, pero con una particularidad: cada episodio tendrá una duración aproximada de 42 minutos.

Esta extensión, similar a la de una serie de drama televisivo, permitirá que los siete capítulos cubran los primeros 50 números del manga. Esto significa que la temporada abarcará desde la partida de Luffy de la Villa Foosha hasta el arco del Baratie, justo en el momento clave donde la tripulación conoce a su futuro cocinero, Sanji.

Un nuevo inicio para la saga del East Blue

El objetivo de “THE ONE PIECE” es refrescar la experiencia de la saga del East Blue. Al comprimir 50 capítulos de manga en casi cinco horas de contenido total, se garantiza un ritmo ágil que resalta los momentos más emocionantes: el encuentro con Zoro, la derrota de Buggy y el enfrentamiento en el restaurante flotante contra Don Krieg.

Para los nuevos espectadores, es la puerta de entrada perfecta sin la intimidación de los más de mil episodios de la serie original. Para los veteranos, es la oportunidad de ver el “Amanecer de la Aventura” con una paleta de colores y fluidez de movimiento totalmente renovada.

Ficha técnica de “THE ONE PIECE” (2027)