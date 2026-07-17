¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
Viernes 17 de julio
Carabayllo
- Zonas afectadas: A.H. LA RIVERA MZS. A, B, C, D, E, A.H. HISTÓRICO CON MZ. A, A.H. MANUEL SCORZA MZS. A, B, C, D, E, A.H. SOL DE CAUDIVILLA MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. EL PROGRESO MZS. 1A, B, C, W, AV. TUPAC AMARU CDRA. 2.
- Horario: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Rímac
- Zonas afectadas: JR. CHIRA CDRA. 3
- Horario: 9:030 a. m. a 3:30 p. m.
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: COOP. HUAYTAPALLANA MZS. N, O, P, ASOC. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. DE VIV. TRABAJADORES DEL ESTABLO DE CONDEVILLA SENOR MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. OASIS MZS. A, B, C, D, E, F, G, COOP. VIV. CAJABAMBA CDRAS. A, B, C, K, L, COOP. VIV. MIGUEL GRAU ZONA NORTE MZS. A1, B, B1, D, E, F, F1, F2, I, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, ASOC. SAN JUAN DE DIOS 1RA ETP. MZS. D, L, ASOC. VIV. ROSARIO DEL NORTE MZS. A, A1, B2, F, W, Y1, Y2, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. B1, F, M, O, URB. SAN FRANCISCO DE CAYRÁN MZS. F1, H1, I1, ASOC. VIV. LOS ALISOS MZS. D, Q, APVTECS. PROG. EL MANANTIAL MZS. A, B, C, D, E, F, F2, J, ASOC. PROP. MARIA RECIHE MZS. A, M.
- Horario: 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. VIRGEN MARÍA I ETP. MZS. A1A, A1B, A1, A.H. VIRGEN MARÍA II ETP. MZS. A, B, D, A.H. 4 SUYOS NUEVO MILENIO MZS. A, A1, B, D, AGRUP FAM. LAS GARDENIAS MZ. B.
- Horario: 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: JR. LAS AMAPOLAS CDRAS. 1, 2, JR. LOS CLAVELES CDRAS. 1, 2, AV. LAS GLADIOLAS CDRA. 3, JR. LAS VIOLETAS CDRA. 7, JR. LOS NOGALES CDRA. 1, JR. LOS PINOS CDRAS. 1, 2, 3, JR. LOS ROBLES CDRA. 2.
- Horario: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Independencia
- Zonas afectadas: JR. 23 DE DICIEMBRE CDRAS. 1, 2, 3, JR. 37 DÍAS CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRAS. 1, 2, JR. FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN CDRAS. 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 2, CALLE LOS TUMBOS CDRA. 1, CALLE EL PUEBLO CDRAS. 1, 2, PSJE. STA. ROSA CDRA. 1, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 2, P.J. PAMPA DE CUEVA MZS. 23, 24, 34, URB. LAS VIOLETAS MZ. 12, A.H. INDEPENDENCIA C.V. LAS GARDENIAS MZS. 33, 34.
- Horario: 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
Los Olivos/ San Martín de Porres
- Zonas afectadas: ASOC. VIV. RES. LOS LIRIOS MZS. A, B, C, URB. LOS PORTALES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. B, B PRIMA, ASOC. PORTALES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LOS NARANJOS MZ. P3.
- Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábado 18 de julio
Callao
- Zonas afectadas: A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, ASOC. BRESCIA MZS. A, B, P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, N, P, AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS. 2, 3, 5.
- Horario: 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: ASOC. PRO. VIV. LAS VIÑAS DE SURCO MZS. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, URB. BRISAS DE OQUENDO MZS. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F15, F16, PRO. VIV. COSTA MAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. COSTA MAR II ETP. A, B, C, D, E, PRO. VIV. RES. LAS PONCIANAS DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. RINCONADA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. TUPAC AMARU DE CURASCO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. RES. LAS ORQUÍDEAS DE OQUENDO MZS. B, C, D.
- Horario: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Callao
- Zonas afectadas: LOS TOPACIOS/LOS DIAMANTES PROLONGACIÓN AV.BUENOS AIRES ALEDAÑO PM1028 AV. O. BENAVIDES/ AV. BS. AIRES
- Horario: 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
Los Olivos/San Martín de Porres
- Zonas afectadas: URB. SAN ELÍAS MZS. I, J, K, A.H. LAURA CALLER 6TA ZONA MZS. 70, 71, CALLE HUNGRÍA CDRA. 1, A.H. PROG. MUNICIPAL DE VIVIENDA CONFRATERNIDAD MZ. 70, 71, URB. PARQUES DE VILLASOL MZ. B.
- Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.
¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?
Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.
- Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.
- Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz)
- Busca la empresa proveedora correspondiente.
- Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.