El consumo de alimentos saludables representa la recomendación más básica brindada por nutricionistas, por ejemplo, siendo la ingesta de cápsulas la otra forma de recibir beneficios para tu salud tanto corporal como cerebral. Hoy al respecto vamos a referirnos a aquellas vitaminas y micronutrientes que resultan claves para el buen funcionamiento del órgano central del sistema nervioso, e influyen en nuestra memoria, concentración, estado de ánimo, y hasta la prevención de enfermedades neurológicas.

ESTAS SON LAS VITAMINAS Y MICRONUTRIENTES ESENCIALES PARA LA SALUD DEL CEREBRO

Las comidas diarias en buen estado y saludables, representan un gran estímulo para nuestro organismo, y esto debido a fundamentalmente la presencia de micronutrientes que influyen de manera directa en la memoria, concentración y hasta estado de ánimo de los seres humanos.

Con respecto a la salud del cerebro, la Dra. Isabel Bustamante del Equipo Clínico de ATAM, remarca que dicho órgano vital “representa solo el 2% del peso corporal”, pero consume hasta el 20% de la energía total, y por ello resulta primordial el “suministro constante de oxígeno, glucosa y nutrientes” como las del Complejo B.

Por ejemplo, hoy es clave que podamos consumir alimentos ricos en vitamina B1, B6, B9, y B12 que figuran “directamente involucradas en el metabolismo energético cerebral y en la producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la acetilcolina“, siendo la D aquella sustancia importante para la regulación del crecimiento neuronal, modulación de la inflamación en el sistema nervioso central, entre otros beneficios.

Cabe resaltar que asimismo, y según lo refiere la Dra. Isabel Bustamante del Equipo Clínico de ATAM, los nutrientes esenciales de los grupos E y C, también terminan fortaleciendo la salud cerebral del ser humano gracias a la protección del daño causado por los radicales libres, estrés oxidativo, y prevención del riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

EN ESTO REVISTE LA IMPORTANCIA GENERAL DE LA VITAMINA B12 PARA LA SALUD DEL CUERPO HUMANO

Conforme vamos creciendo, nuestro organismo absorbe alimentos que son necesarios e ideales para mantener una vida equilibrada, pero de manera complementaria, algunos terminan por experimentar la ingesta de nutrientes mediante la vitamina B12 tantas veces asociada al fortalecimiento de la salud cardiovascular.

Diversos estudios precisamente han determinado su importancia en favor del ser humano y ese organismo que ante deficiencias, podría padecer afecciones cardiacas y complicaciones como trombosis y aterosclerosis.

Asimismo, la ingesta o consumo de la vitamina B12 (cobalamina) contribuye a la regulación de los niveles de homocisteína asociado con un mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, siendo esencial también poder obtenerla de ciertos alimentos o suplementos, a fin de cuidar el sistema nervioso, y hasta mejorar tu calidad de sueño.

ESTOS SON LOS ALIMENTOS DONDE PUEDES ENCONTRAR LA VITAMINA B12

El organismo del ser humano requiere, además de una buena dieta basada en nutrientes y proteínas, que sustancias compuestas por alimentos saludables fortalezcan aún más el sistema inmune, y el Complejo B como tal contribuya a la prevención de la anemia o fatiga crónica, entre otros beneficios.

Complementar una rutina de ejercicios con la dosis perfecta de vitamina B12, por ejemplo, permitirá que corporalmente tu cuerpo crezca y logre desarrollarse con normalidad a fin de que este grupo de sustancias consoliden necesariamente el funcionamiento celular, crecimiento y el desarrollo normal de la masa corporal.

Disuelto en agua, dicha sustancia catalogada como hidrosoluble constituye una de las fuentes alimenticias más importantes gracias a los comestibles de origen animal que contiene, y repasaremos a continuación:

Pescado

Carne

Aves

Huevos

Leche

Productos lácteos

Con respecto a la vitamina B12 que contiene las mencionadas proteínas de origen animal, resulta importante precisar que si te interesa o necesitas consumir este tipo de sustancia hidrosoluble, los especialistas recomiendan la ingesta de cereales fortificados durante el desayuno.