Consumir frutas todos los días es una de las recomendaciones más importantes para mantener una alimentación saludable. Sin embargo, existen algunas variedades que sobresalen por su extraordinario aporte de vitaminas como la C, A, E y del complejo B, además de minerales, fibra y compuestos antioxidantes que ayudan a proteger al organismo frente a enfermedades. De acuerdo con nutricionistas, incluir estas frutas en la dieta diaria puede marcar una diferencia significativa en el bienestar general.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, equivalentes a unas cinco porciones, para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. La clave, según los expertos, es apostar por la variedad y aprovechar las frutas de temporada.

Las cinco frutas con mayor aporte de vitaminas

Entre las frutas más completas se encuentra la papaya, rica en vitaminas A, C y E, además de fibra y antioxidantes que favorecen la digestión y contribuyen al cuidado de la piel. El kiwi también ocupa un lugar destacado gracias a su elevado contenido de vitamina C, ácido fólico y potasio, nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan al correcto funcionamiento del organismo.

La lista continúa con la naranja, una de las principales fuentes naturales de vitamina C; el mango, que aporta betacarotenos, vitaminas A y C, además de potasio; y los frutos rojos, como fresas, arándanos y moras, reconocidos por su alta concentración de antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento celular y favorecen la salud del corazón y del cerebro.

¿Qué beneficios ofrecen estas frutas?

Además de aportar vitaminas esenciales, estas frutas contienen fibra, agua y compuestos bioactivos que contribuyen a una mejor digestión, favorecen la salud intestinal y ayudan a mantener estables los niveles de glucosa cuando forman parte de una alimentación equilibrada. Su consumo frecuente también se relaciona con una menor inflamación y una mejor protección frente al estrés oxidativo.

Los especialistas recomiendan consumirlas enteras en lugar de jugos, ya que así conservan toda su fibra y generan una mayor sensación de saciedad. También aconsejan variar los colores y tipos de frutas a lo largo de la semana para obtener un espectro más amplio de vitaminas y minerales, en lugar de depender siempre de una sola opción.

Cómo incluirlas en tu alimentación diaria

Incorporar estas frutas a la rutina es más sencillo de lo que parece. Pueden consumirse en el desayuno, como refrigerio entre comidas, mezcladas con yogur natural, avena o frutos secos, o añadirse a ensaladas y batidos. Elegir frutas frescas y de temporada no solo mejora su sabor, sino que también garantiza un mejor aporte nutricional.

Los nutricionistas recuerdan que ningún alimento por sí solo cubre todas las necesidades del organismo. La mejor estrategia es mantener una dieta variada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas de calidad. De esta manera, el cuerpo recibe un equilibrio adecuado de vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen a una vida más saludable y a la prevención de enfermedades.

Cómo incluir estas frutas vitaminadas en tu día a día

Papaya, naranja, frutos rojos, kiwi y mango pueden repartirse a lo largo del día: en el desayuno, como snack, en ensaladas o en meriendas, respetando siempre la pieza entera cuando sea posible para aprovechar su fibra. Los expertos recuerdan que lo importante no es solo qué frutas elegimos, sino la constancia: alcanzar al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras es clave para reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Combinar variedad de colores (naranja, rojo, verde, amarillo) garantiza un abanico más amplio de vitaminas, minerales y antioxidantes, sin necesidad de recurrir siempre a suplementos. Si ya consumes algunas de estas frutas, la invitación es a mantener el hábito; y si aún no forman parte de tu menú, quizá sea el momento de preguntarte: ¿las estás comiendo o las sigues dejando pasar en el mercado?

VIDEO RECOMENDADO: