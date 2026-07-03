La papaya, el kiwi, la naranja, el mango y los frutos rojos destacan por su elevado contenido de vitaminas, antioxidantes y fibra, esenciales para una alimentación equilibrada. (Fuente: Prepared Food Photos)
La papaya, el kiwi, la naranja, el mango y los frutos rojos destacan por su elevado contenido de vitaminas, antioxidantes y fibra, esenciales para una alimentación equilibrada. (Fuente: Prepared Food Photos)
Por Redacción EC

Consumir frutas todos los días es una de las recomendaciones más importantes para mantener una alimentación saludable. Sin embargo, existen algunas variedades que sobresalen por su extraordinario aporte de vitaminas como la C, A, E y del complejo B, además de minerales, fibra y compuestos antioxidantes que ayudan a proteger al organismo frente a enfermedades. De acuerdo con nutricionistas, incluir estas frutas en la dieta diaria puede marcar una diferencia significativa en el bienestar general.