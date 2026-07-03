Por Redacción EC

Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una dieta adecuada. En ese contexto, muchas personas incorporan a su alimentación diversas frutas por los beneficios que aportan al organismo. Entre las más consumidas se encuentran las fresas, el plátano, la manzana y la sandía, reconocidas por su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una duda frecuente sobre si es seguro consumir la cáscara de estos frutos, ya que muchas de ellas concentran nutrientes y propiedades que podrían aportar importantes beneficios para la salud. Frente a ello, una nutricionista dio a conocer las ventajas y una serie de recomendaciones en caso de optar por consumirlas así. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.