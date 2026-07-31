Actualmente, son muchas las personas que tratan de consumir alimentos que ayuden a su cuerpo a mantenerse en buenas condiciones, siempre y cuando también se lleve una dieta adecuada. En ese contexto, muchos incorporan a su alimentación diversas frutas o verduras por los beneficios que aportan al organismo. Entre las más consumidas se encuentran las fresas, el plátano, la manzana y la sandía, reconocidas por su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Sin embargo, algunos de estos productos destacan por su alto contenido de vitamina C, un nutriente esencial que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y favorecer las defensas del organismo. Frente a ello, una experta en nutrición explicó cuáles son los alimentos que contienen más de estos nutrientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS QUE TIENEN MAYOR VITAMINA C?

En una entrevista para el medio Milenio, Paola Santos, nutrióloga del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), señaló que llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, vitaminas, minerales y antioxidantes, contribuye a fortalecer el sistema inmunológico de los seres humanos. De acuerdo con la especialista, cuando la dieta incluye todos los grupos de alimentos, no es necesario recurrir a suplementos nutricionales, ya que las necesidades del organismo pueden cubrirse a través de una alimentación adecuada.

En ese contexto, la experta en nutrición señaló que, además de la naranja y el limón, frutas como la guayaba, el kiwi y la fresa contienen mayores cantidades de vitamina C, uno de los nutrientes esenciales para fortalecer el sistema inmune. En cuanto a las verduras, el perejil, los pimientos, la coliflor, el brócoli, el tomate y la papa también son fuentes importantes de este tipo de nutrientes. Asimismo, señaló que el organismo absorbe cerca del 80 % de esta vitamina y reduce esa absorción cuando su consumo es excesivo para evitar un exceso del nutriente.

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA PELAR LA FRUTA ANTES DE CONSUMIRLA?

En declaraciones para CuidatePlus, la integrante del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (Cgcodn), Mónica Pérez, sostuvo que consumir la cáscara de algunas frutas y verduras concentra vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, nutrientes que favorecen el tránsito intestinal y ayudan a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Inclusive, favorece la salud cardiovascular, digestiva y metabólica. No obstante, la experta señaló que no es indispensable dentro de una alimentación saludable comerla como tal. Aunque, recomendó retirar la menor cantidad posible de cáscara y, en caso de consumirla por completo, lavarla correctamente antes de ingerirla.

Eso no es todo, Pérez indicó que, si no es posible garantizar una limpieza adecuada del producto, especialmente en personas inmunodeprimidas o embarazadas, se sugiere retirar la cáscara. Esta medida también es aconsejable para quienes presentan alergia a la piel de la fruta o padecen enfermedades digestivas, como gastroenteritis o brotes de enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, la experta señaló, por ejemplo, que la cáscara de la naranja y el plátano también puede aprovecharse en la cocina. Es decir, con un buen lavado, puede utilizarse rallada, cocida, frita o en infusiones, ya que concentra nutrientes como vitamina C, flavonoides, vitaminas del grupo B y antioxidantes.