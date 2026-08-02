Por Redacción EC

Por lo general, algunas personas suelen experimentar un agotamiento físico y mental constante, siendo el estrés, los problemas de salud o el exceso de trabajo algunas de las principales causas. De esta manera, con el objetivo de combatir el cansancio extremo, la falta de motivación y la dificultad para concentrarse, especialistas resaltan la importancia de consumir ciertos nutrientes para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano. Entre ellos se encuentra la vitamina B12 que suele ser recomendado por los médicos debido a que es esencial para la formación de glóbulos rojos, el buen funcionamiento del sistema nervioso y la producción de ADN. Sin embargo, consumirla en sus diferentes presentaciones, como comprimidos, cápsulas, gotas, inyecciones o tabletas sublinguales, ha generado un amplio debate sobre cuál es el momento más adecuado del día para tomarla. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.