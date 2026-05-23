Por Redacción EC

La vitamina B12 es considerada uno de los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo debido a su participación en diversos procesos biológicos fundamentales. Su presencia resulta determinante para mantener el equilibrio y el adecuado desempeño de distintas funciones del cuerpo humano. Entre sus principales funciones se encuentra la participación en la producción del ADN, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del tejido nervioso. Debido a ello, especialistas consideran que sus niveles adecuados son importantes para preservar la salud y el funcionamiento normal del sistema corporal. Sin embargo, un nuevo estudio plantea una advertencia: tener valores considerados no es suficiente para proteger el cerebro, sobre todo en adultos mayores. La deficiencia de esta vitamina suele estar relacionada con diferentes alteraciones que pueden afectar el bienestar general.