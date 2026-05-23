La vitamina B12 es considerada uno de los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo debido a su participación en diversos procesos biológicos fundamentales. Su presencia resulta determinante para mantener el equilibrio y el adecuado desempeño de distintas funciones del cuerpo humano. Entre sus principales funciones se encuentra la participación en la producción del ADN, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del tejido nervioso. Debido a ello, especialistas consideran que sus niveles adecuados son importantes para preservar la salud y el funcionamiento normal del sistema corporal. Sin embargo, un nuevo estudio plantea una advertencia: tener valores considerados no es suficiente para proteger el cerebro, sobre todo en adultos mayores. La deficiencia de esta vitamina suele estar relacionada con diferentes alteraciones que pueden afectar el bienestar general.

¿Cuáles son las consecuencias y dificultades en nuestro cuerpo cuando la vitamina B12 no se encuentra en el rango?

Una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de California en San Francisco identificó señales de deterioro neurológico y cognitivo en personas aparentemente sanas que presentaban niveles reducidos de vitamina B12, incluso cuando estos aún se encontraban dentro de los parámetros considerados normales. El hallazgo ha despertado interés entre especialistas debido a sus posibles implicancias para la salud. En las personas evaluadas manifestaron síntomas como cansancio persistente, debilidad y determinadas alteraciones vinculadas con el sistema nervioso, aunque la intensidad de estos efectos varió según el grado de carencia y las características individuales de cada paciente. Cabe resaltar que la vitamina B12 se obtiene principalmente a través de alimentos de origen animal como carnes, pescados, huevos y productos lácteos. Mantener una alimentación equilibrada y realizar controles médicos periódicos puede ayudar a detectar posibles deficiencias de manera temprana. La identificación oportuna de cambios en los niveles de esta vitamina permite prevenir complicaciones y favorecer un mejor estado de salud a largo plazo.

Conoce los síntomas que se presentan en nuestro cuerpo cuando nos hace falta la vitamina B12

Los síntomas por deficiencia de vitamina B12 pueden aparecer de forma gradual y variar según el nivel de carencia y el tiempo que lleve presente. Entre los más frecuentes se encuentran:

Falta de aire: Hay dificultad para respirar al hacer esfuerzo

Hormigueo o entumecimiento en manos y pies

Problemas de equilibrio o dificultad para caminar

Dificultad para concentrarse: Comienza con la pérdida de memoria o confusión mental

Cambios en el estado de ánimo: como irritabilidad o tristeza

Pérdida de apetito: Pérdida de peso involuntaria

Problemas digestivos: Como estreñimiento, diarrea o náuseas, dolor o inflamación de la lengua

Palpitaciones: Aumenta la frecuencia cardíaca

También puede provocar problemas neurológicos cuando la deficiencia es prolongada. Los síntomas como hormigueo, pérdida de equilibrio o alteraciones cognitivas requieren atención, especialmente si aparecen junto con cansancio persistente.

¿Cuáles son las recomendaciones por parte de los especialistas para evitar la insuficiencia de la vitamina B12?

Los especialistas involucrados en la investigación plantean que incluso personas cuyos valores se encuentran dentro de parámetros considerados normales podrían presentar alteraciones relacionadas con el funcionamiento cognitivo. Alexandra Beaudry-Richard, coautora principal del estudio, explicó que los niveles reducidos de esta vitamina podrían influir en la capacidad cognitiva más de lo previsto. Además, indicó que la cantidad de personas potencialmente afectadas podría ser superior a las estimaciones actuales. La investigadora también sostuvo que los especialistas deberían evaluar con mayor atención la posibilidad de suplementación en pacientes de edad avanzada que presenten síntomas neurológicos, aun cuando los resultados de laboratorio no reflejen una deficiencia evidente. Asimismo, señaló que todavía se requieren más estudios para comprender con mayor profundidad la biología relacionada con la insuficiencia de vitamina B12. Según los autores, avanzar en este campo resulta fundamental debido a que podría tratarse de un factor prevenible vinculado con el deterioro cognitivo.