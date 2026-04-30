Las vitaminas cumplen un papel esencial en el correcto funcionamiento del organismo, y dentro de ellas, el complejo B destaca por su participación en procesos como la obtención de energía, el mantenimiento del sistema nervioso y la formación de células sanguíneas. Su presencia en distintos alimentos y suplementos hace que su consumo sea relativamente accesible dentro de una alimentación balanceada. En el caso específico del complejo B, especialistas en nutrición suelen recomendar su ingesta en las primeras horas del día, ya que está directamente relacionado con el metabolismo energético y puede contribuir a mantener la vitalidad durante la jornada. Además, su consumo en la mañana permite aprovechar mejor sus efectos sin interferir con el descanso nocturno, especialmente en personas sensibles a suplementos estimulantes. De todas formas, su incorporación debe adaptarse a las necesidades individuales y, de ser posible, bajo orientación profesional, para asegurar un uso adecuado y beneficioso dentro de la dieta diaria.

¿Mañana o noche? La verdad sobre cuándo tomar vitamina B

Un análisis realizado en China plantea que el consumo del complejo B sería más conveniente durante las primeras horas del día, idealmente acompañado del desayuno. Según esta perspectiva, su absorción podría ser más efectiva cuando se ingiere junto a alimentos y líquidos propios de esta primera comida.

Asimismo, se señala que este grupo de vitaminas participa directamente en los procesos de transformación de los alimentos en energía, por lo que su ingesta matutina podría contribuir a una mayor sensación de vitalidad y a reducir la fatiga en las horas iniciales de la jornada.

En esta línea, es importante no olvidar que hidratarse adecuadamente permitirá optimizar los beneficios del complejo B, según recoge el diario La Nación.

¿Cómo están compuestas las vitaminas B?

El grupo de vitaminas B está compuesto por varias vitaminas esenciales que desempeñan funciones clave en el cuerpo. El colectivo en cuestión está conformado de la siguiente manera:

Vitamina B1 (la tiamina): importante para el metabolismo energético y la función nerviosa. Se encuentra en cereales integrales, arroz integral, vegetales verdes, papas, pasta, hígado, cerdo y huevos.

Vitamina B2 (la riboflavina): ayuda en la producción de energía y mantiene la salud de la piel y los ojos. Está presente en lácteos, hortalizas de hoja, legumbres, hígado, riñones, levadura y setas.

Vitamina B3 (la niacina): crucial para la salud digestiva y nerviosa. Se encuentra en carne, pescado, cereales integrales, legumbres, champiñones y frutos secos.

Vitamina B5 (el ácido pantoténico): participa en la síntesis de hormonas y energía. Se halla en carne, cereales integrales y brócoli.

Vitamina B6: es esencial para el desarrollo cerebral. Se encuentra presente en la carne, pescado, legumbres, frutos secos, plátanos y patatas.

Vitamina B7 (la biotina): convierte los carbohidratos, las grasas y las proteínas en energía. Aparece en huevos, hígado, cerdo y verduras de hoja verde.

Vitamina B9 (el ácido fólico): sirve para la formación de células. Está en hortalizas de hoja, legumbres y cítricos.

Vitamina B12: apoya a la producción de glóbulos rojos y la función nerviosa. Se obtiene de carne, pescado y otros productos animales.

¿Qué pasa si consumo vitaminas B en exceso?

Las dosis altas de vitamina B3 pueden provocar vómitos, niveles altos de azúcar en sangre, enrojecimiento de la piel e incluso daño hepático.

Las dosis altas de vitamina B6 pueden causar daño a los nervios, sensibilidad a la luz y lesiones cutáneas dolorosas.

También podría causar: fatiga, vómitos, irritabilidad, insomnio, dermatitis, urticaria, dolor óseo, daños cardiovasculares y alteraciones de la coagulación.