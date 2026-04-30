Por Redacción EC

Las vitaminas cumplen un papel esencial en el correcto funcionamiento del organismo, y dentro de ellas, el complejo B destaca por su participación en procesos como la obtención de energía, el mantenimiento del sistema nervioso y la formación de células sanguíneas. Su presencia en distintos alimentos y suplementos hace que su consumo sea relativamente accesible dentro de una alimentación balanceada. En el caso específico del complejo B, especialistas en nutrición suelen recomendar su ingesta en las primeras horas del día, ya que está directamente relacionado con el metabolismo energético y puede contribuir a mantener la vitalidad durante la jornada. Además, su consumo en la mañana permite aprovechar mejor sus efectos sin interferir con el descanso nocturno, especialmente en personas sensibles a suplementos estimulantes. De todas formas, su incorporación debe adaptarse a las necesidades individuales y, de ser posible, bajo orientación profesional, para asegurar un uso adecuado y beneficioso dentro de la dieta diaria.