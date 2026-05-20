El reciente sismo registrado en la región de Ica ha vuelto a poner en alerta a diversas zonas del país y ha incrementado la preocupación entre millones de peruanos. Ante la posibilidad de un evento natural de mayor magnitud, las autoridades y especialistas insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas que permitan proteger a las familias y reducir riesgos. En este contexto, surge una recomendación clave: saber en qué lugar debe ubicarse la mochila de emergencia dentro del hogar. En esta nota, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto. Frente a la posibilidad de fenómenos naturales como sismos o tsunamis en el Perú, es fundamental contar con una mochila de emergencia bien equipada. Esta debe contener artículos básicos que te permitan afrontar una situación crítica durante al menos 24 a 72 horas.

Qué debe tener una mochila de emergencia

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

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🔸#INDECI recomienda prepararse ante sismos y participar en el Simulacro Nacional Multipeligro. pic.twitter.com/hDZIFADY5c — INDECI (@indeciperu) May 20, 2026

¿Dónde debes guardar la mochila de emergencia?

Debe mantenerse resguardada bajo una mesa u otro elemento que ofrezca protección, y colocarse en un punto cercano a la salida, siempre alejada de ventanas o superficies de vidrio que puedan representar un riesgo. Asimismo, resulta fundamental que todos los integrantes del hogar conozcan con claridad su ubicación, de modo que puedan acceder a ella rápidamente en caso de emergencia.

Para estar preparados ante un desastre natural, como un sismo de gran magnitud, es fundamental contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad y los elementos ya mencionados anteriormente, asegurándose además de revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los alimentos no perecibles que se incluyan en ella.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda que, en función de su fecha de caducidad, cada uno de los productos sea revisado con regularidad y reemplazado cuando sea necesario, a fin de evitar el consumo de artículos vencidos que puedan poner en riesgo la salud.

¿Cuánto debe pesar una mochila de emergencia?

Asimismo, la entidad señala que, para garantizar su funcionalidad, la mochila de emergencia debería tener un peso aproximado de 8 kilos y contar con compartimentos internos, laterales y frontales que permitan organizar adecuadamente la mayor cantidad de elementos posibles. Todo ello con el objetivo de estar preparados para afrontar las primeras 24 horas posteriores a un sismo o terremoto.