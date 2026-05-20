Por Redacción EC

El reciente sismo registrado en la región de Ica ha vuelto a poner en alerta a diversas zonas del país y ha incrementado la preocupación entre millones de peruanos. Ante la posibilidad de un evento natural de mayor magnitud, las autoridades y especialistas insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas que permitan proteger a las familias y reducir riesgos. En este contexto, surge una recomendación clave: saber en qué lugar debe ubicarse la mochila de emergencia dentro del hogar. En esta nota, te explicamos todo lo que necesitas saber al respecto. Frente a la posibilidad de fenómenos naturales como sismos o tsunamis en el Perú, es fundamental contar con una mochila de emergencia bien equipada. Esta debe contener artículos básicos que te permitan afrontar una situación crítica durante al menos 24 a 72 horas.