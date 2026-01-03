Diversas personalidades de la farándula peruana utilizaron sus plataformas digitales para expresar su respaldo al pueblo venezolano, luego de confirmarse la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el sábado 3 de enero.

La noticia, que fue anunciada por Donald Trump, generó una reacción inmediata en el sector artístico peruano. Conductores de televisión, modelos e influencers compartieron imágenes de la bandera de Venezuela y mensajes de aliento ante lo que calificaron como un “momento histórico” para la región.

Entre los primeros en pronunciarse destacó la organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, quien enfocó su mensaje en la esperanza de un cambio político: “Hoy el mundo amaneció pensando en Venezuela, de corazón espero que este nuevo año les traiga la libertad”, señaló en sus redes sociales.

Publicación de Jessica Newton

Por su parte, el comunicador Carlos Galdós y la conductora Gigi Mitre compartieron publicaciones directas con la consigna “Venezuela libre”, sumándose a la tendencia que inundó Instagram y X (antes Twitter) durante la madrugada.

El impacto de la noticia también alcanzó a exchicos ‘reality’, como el uruguayo Ignacio Baladán, quien manifestó su imposibilidad de conciliar el sueño ante la relevancia del suceso.

“No soy de Venezuela, pero estoy emocionado y sin poder dormir. Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. Por fin son libres. Venezuela, todos los países estamos con ustedes”, escribió.

Asimismo, la modelo venezolana Korina Rivadeneira, residente en Perú, expresó su conmoción: “Estoy llorando, es un hecho. Soñando despierta, aún no puedo procesarlo”.

De igual forma, figuras como Mario Hart (Esposo de Korina), Mario Irivarren y Alejandra Baigorria también se unieron a las celebraciones.

Hart calificó el hecho como el fin del “sistema más corrupto que tanto daño le ha hecho a la región”, mientras que Baigorria agradeció al 2026 por lo que consideró una de las “mejores noticias” del inicio de año.

¿Qué pasó en Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido trasladados fuera de Venezuela.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el mandatario enfrentará un juicio penal en territorio norteamericano. Por su parte, el senador Mike Lee descartó nuevas acciones militares tras esta operación.

En tanto, Trump anunció que EE. UU. liderará el gobierno de Venezuela de forma temporal hasta lograr una transición “segura y apropiada”.

Por lo que también prometió la entrada de petroleras estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura energética.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026