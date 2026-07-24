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Resumen

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Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada a Estados Unidos. (EFE/ Antoni Belchi).
Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada a Estados Unidos. (EFE/ Antoni Belchi).
/ Antoni Belchi
Por Agencia EFE

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró este viernes “no culpable” de lavado de dinero y otros cargos, por medio de sus abogados, durante una audiencia judicial en Miami (EE.UU.) a la que no asistió.

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