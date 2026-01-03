La captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado fuera de Venezuela, confirmada en la madrugada de este sábado por el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha generado una ola de reacciones en el mundo.

En ese sentido, Isabella Ladera, modelo e influencer venezolana que mantiene una relación sentimental con el modelo peruano Hugo García, se mostró a favor de la caída del régimen, manifestando su conmoción y alivio ante el fin de la administración chavista, que se mantuvo en el poder durante 25 años.

Así, Ladera, quien reside en los EE. UU. utilizó sus plataformas digitales para compartir el impacto emocional de este suceso. “Tantos años que soñé con leer esto”, escribió primero en su cuenta oficial de Instagram, evidenciando el efecto emocional que tuvo la noticia en ella.

Post de Isabella Ladera | Foto: Instagram

En una reflexión más profunda, la creadora de contenido (quien salió de su país en 2018 y no ha podido regresar debido a su situación migratoria) describió el sentimiento de justicia que embarga a la diáspora venezolana.

“Hoy Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años… hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir, a quienes nos robaron la casa, la mesa, la paz”, sentenció Ladera.

Post de Isabella Ladera

La modelo confesó sentirse en “shock” y con el cuerpo temblando ante los eventos militares en Caracas. Sin embargo, destacó que, a diferencia de otros años, el llanto de sus compatriotas ahora tiene un matiz distinto.

“Estamos llorando distinto, porque hoy lloramos con fe, fe en que nada fue en vano. Ni el hambre, ni el miedo, ni las despedidas, ni las noches sin luz, ni el exilio, ni el dolor heredado”, agregó en su publicación.

El post de Hugo García tras la captura de Nicolás Madura. La foto es real y sido difundida por el presidente de EE. UU. | Foto: Instagram

La detención de Maduro, en el poder desde 2013, representa un punto de inflexión en millones de migrantes. En cuanto a Ladera, es una oportunidad para que las nuevas generaciones, incluida su hija, vivan en una Venezuela libre.

“Venezuela merece sanar, los que extrañamos volver, y nuestros hijos conocerla” , dijo la influencer, un sentimiento compartido por celebridades como Ricardo Montaner y Carlos Baute , quienes celebraron la detención de Maduro y Cilia Flores, su esposa .

A su vez, el peruano Hugo García, quien lleva un año de relación con Isabella, también expresó su opinión: “Día 3 del año y ya nos sorprende con esta noticia”, escribió en sus redes sociales, adjuntando una foto generada con IA de Maduro arrestado.

¿Qué pasó en Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que un equipo élite estadounidense capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes ya han sido trasladados fuera de Venezuela.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que el mandatario enfrentará un juicio penal en territorio norteamericano. Por su parte, el senador americano Mike Lee descartó nuevas acciones militares tras esta operación.

En tanto, Trump anunció que EE. UU. liderará el gobierno de Venezuela de forma temporal hasta lograr una transición “segura y apropiada”.

Por lo que también prometió la entrada de petroleras estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la infraestructura energética.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026