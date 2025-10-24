En medio de rumores por un posible distanciamiento, la modelo venezolana Isabella Ladera reafirmó su amor por el exhico ‘reality’ peruano Hugo García dejándole un emotivo comentario en su última publicación de redes sociales.

Ladera, quien acudió en solitario a los premios Latin Billboard 2025, celebrados en el Knight Center de Miami, Florida, el pasado jueves, dedicó un cariñoso comentario a García en una reciente publicación de Instagram.

Este fue el comentario de Isabella Ladera a Hugo García

“Hola, qué hermoso eres, qué honor ser tu novia” , escribió en el post del modelo, quien se encontraba en México cumpliendo compromisos profesionales, acompañando el mensaje con emoticones de corazones.

Casi 17 000 me gusta recibieron las palabras de Ladera, quien también ha sido cuestionada por bailar muy pegado con el reguetonero Sean Paul durante un concierto.

Fueron a concierto y cenaron juntos

¿Por qué Hugo García no acompañó a Isabella Ladera a los Latin Billboard 2025?

A su vez, la ausencia de Hugo García en los Latin Billboard 2025 se debió a un viaje de trabajo en México, lo que le impidió acompañar a Ladera en la alfombra azul. A su vez, la modelo, se destacó en el evento de Miami con un elegante vestido marrón y crema.

Isabella y Hugo confirmaron su noviazgo hace algunas semanas. En ese momento, Ladera declaró para ‘Amor y Fuego’: “Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz”.

¿Isabella Ladera y Béele estuvieron cerca durante los premios Latin Billboard 2025?

Por otro lado, un hecho que no pasó inadvertido en los Billboard 2025 fue la presencia del cantante colombiano Beéle, expareja de Isabella Ladera.

El artista fue captado en el escenario como parte del grupo de músicos que acompañó al reguetonero Ozuna en su presentación del tema “Alé Alé”.

Cabe recordar que la modelo demandó previamente al cantante por la filtración de un video íntimo.