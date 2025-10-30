¡Atención! El exchico ‘reality’ Hugo García recibió una fuerte advertencia sobre su novia, la modelo venezolana Isabella Ladera, de parte de un amigo de Cara Rodríguez, expareja del cantante Béele, con quien Ladera mantuvo una relación.

De ese modo, Valentino Lázaro, quien conoció brevemente a García durante un evento de la Fórmula 1, después de que el peruano desmintiera rumores de coqueteo con Rodríguez, se pronunció en una entrevista para ‘América Hoy’.

Amigo de ex de Beéle dio consejo a Hugo García contra Isabella

“Él me parece una buena persona, muy noble y enamorado de Isabella. Quiere defender lo indefendible y dice que no quería hablar con nosotros, cuando claramente sí lo quería”, dijo el ‘influencer’.

Así, después de resaltar que Hugo ‘es una buena persona’, confesó temer que Isabella le hiciera daño. “Eres muy noble, te vas a estrellar. El que no la conoce eres tú. Siempre date tu lugar porque considero que eres un hombre increíble, trabajador. A la primera falta de respeto que te hagan, vete”, manifestó en un podcast.

La advertencia de Jordi Martín

Por otro lado, el periodista español Jordi Martín, conocido por su cobertura de celebridades internacionales, intervino en ‘Amor y Fuego’ para aconsejar directamente a Hugo García que se aleje de la venezolana.

Y es que, según Martin, Isabella pretende tener una vida de lujos, residiendo en zonas exclusivas de Miami como en Brickell, además de paseos en yates, jet skis y aviones privados.

“Ella quiere vivir bien, le gusta ir en jet ski, en bote, le gusta un avión privado...Y dudo que Hugo tenga la capacidad económica de sostenerla. Por eso, hijo mío, sal de ahí, pero sal corriendo. Ponte las zapatillas y corre” , dijo el comunicador entre risas.

Las advertencias se producen pocas semanas después de que Hugo e Isabella confirmaran su romance, refiriéndose a ella como “amor” en una videollamada, según un informe de ‘Amor y Fuego’.