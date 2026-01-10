Hoy la capital peruana se convierte en el epicentro de los grandes espectáculos musicales, y ahora tras las exitosas presentaciones de Shakira y Dua Lipa en 2025, llega el turno de Natalia Jiménez retornando al país luego más de 10 años. Como parte de la gran gira internacional programada para este Año Nuevo, la reconocida cantante española que formara parte de “La Quinta Estación”, vuelve a Lima de manera oficial, y brindando concierto por el cual vienen anunciándose precios de entradas con descuento durante tres jornadas consecutivas.

NATALIA JIMÉNEZ CONFIRMA RETORNO A LIMA PARA BRINDAR CONCIERTO DURANTE ESTA FECHA DE 2026

Conforme transcurrió el último 2025, Lima llamó la atención debido a la realización de grandes espectáculos musicales, siendo ahora en pleno inicio del 2026, la ciudad latinoamericana que albergará el concierto de Natalia Jiménez programado para el tercer mes de dicho periodo.

A través de redes sociales, Stage One anuncia el arribo de la recordada integrante de “La Quinta Estación” a la capital peruana, y tras más de 10 años como parte de la Gran Gira Internacional que la hizo recorrer México y Estados Unidos durante el año despedido.

Según la información brindada oficialmente, y a través de Ticketmaster, el único concierto que brindará Natalia Jiménez en Lima durante el 2026, se producirá el jueves 5 de marzo, y ello como parte de los shows musicales que tiene programado a lo largo de Latinoamérica, y terminan conformando su “Gran Gira Internacional”.

El Anfiteatro del Parque de la Exposición ubicado en Cercado de Lima, resulta el escenario escogido para disfrutar del retorno a la capital peruana de la intérprete de temas como “El Sol No Regresa”, entre otros éxitos que integran repertorio con más de 20 años de trayectoria.

“Asistir a un concierto de Natalia Jiménez, es vivir una experiencia única e inolvidable, la mezcla perfecta de una impresionante banda en vivo, con un repertorio plagado de éxitos y una puesta en escena cargada de emoción, glamour, pasión y una conexión única con su público”, remarca Ticketmaster entorno al show musical que brindará la cantante española el 5 de marzo 2026, y tras más de 10 años sin regresar a Lima.

PRECIOS, FECHAS Y ENTRADAS DISPONIBLES PARA VER A NATALIA JIMÉNEZ EN LIMA

La espera ha terminado para los fans peruanos de una Natalia Jiménez que como parte de su ”Gran Gira Internacional", ya recorrió México y Estados Unidos, y llegará a Lima con repertorio donde también figuran incluidos los clásicos “Quédate Con Ella” y “Algo Más”.

Desde el 13 de enero, la preventa para adquirir entradas al concierto del 5 de marzo 2026, habrá iniciado buscando beneficiar a quienes también figuren como suscriptores de El Comercio, siendo estos los precios oficiales con descuento hasta el día 15, según Ticketmaster:

PLATINUM, 322 soles (20%) / 340.50 soles (El Comercio)

VIP, 161 soles (20%) / 170.25 soles (El Comercio)

- PRECIO REGULAR DE PLATINUM, S/396

- PRECIO REGULAR DE VIP, S/198

Una vez llegada la fecha del 16 de enero, todos los medios de pago contarán para empezar a comprar entradas de manera general, y vía Ticketmaster buscando asegurar un lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición donde Natalia Jiménez brindará show musical sobre tierras peruanas tras más de una década.