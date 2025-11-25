Dua Lipa se prepara para su esperado concierto en el Estadio San Marcos. A pocas horas de su primera presentación en Perú, la artista decidió compartir un breve, pero significativo mensaje dedicado para su equipo de trabajo y para sus fans. Quienes ya esperan con ansias su show.
A través de sus stories de Instagram, Dua Lipa reposteó un video de uno de sus bailarines, donde muestra un fragmento de una presentación pasada, la cual podría repetirse en Perú. Sobre el clip, la artista escribió un significativo mensaje.
“¡Lima, Perú esta noche! ¡Vamos, equipo!”, escribió la intérprete de “Houdini”, incrementando el hype de sus seguidores, quienes se han dado cita desde temprano para hacer la cola y ser los primeros en ingresar al Estadio San Marcos.
Dua Lipa saludó a sus fans peruanos
La cantante británica, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.
Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.
En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.
Horas después, Dua Lipa fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.
