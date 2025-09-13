El cantante y compositor Marco Romero se alista para presentar, el próximo 18 de octubre, “Soy Criollo: La Gala”, un espectáculo de gran formato que subirá a escena por primera vez en el Gran Teatro. El evento promete ser un hito en la música criolla, fusionando la tradición con una visión contemporánea.

“Soy Criollo: La Gala” es el corazón del movimiento cultural Soy Criollo, una iniciativa impulsada por Romero y el productor Gonzalo Parró que busca redefinir la música criolla. “Lo criollo no es un recuerdo congelado, sino un movimiento cultural que se reinventa en cada formato y sigue latiendo en nuestra identidad”, afirma Parró.

El espectáculo, dirigido artísticamente por Marco Romero, se desarrolla en una narrativa emocional a través de cuatro bloques temáticos: Suena a Nosotros, Tejiendo Memoria, Celebrando la Vida y Lo Hacemos Nuestro. Para dar vida a cada sección, el show cuenta con la curaduría musical de cuatro maestros criollos que representan la tradición, la jarana y la innovación: Pepe Torres, Óscar Cavero, Willy Terry y Tito Manrique.

“Soy Criollo: La Gala” reúne así a artistas consagrados y a nuevas promesas, ofreciendo versiones clásicas junto a fusiones inesperadas, todo complementado con danza y efectos audiovisuales. Este estreno no solo celebra la diversidad sonora del Perú, sino que también proyecta la música criolla hacia el futuro.

“Soy Criollo es más que un espectáculo: es una plataforma de identidad que crece, se adapta y se expande en el tiempo”, comenta Marco Romero. Con este show, la plataforma Soy Criollo reafirma su compromiso de ser un espacio cultural que mantiene viva y relevante nuestra herencia musical.