El cantautor peruano Marco Romero lanzó este jueves 23 de julio su nuevo festejo titulado “Muévete”, una producción musical inédita que “busca promover la unión, la identidad y la diversidad cultural entre los peruanos” en vísperas de Fiestas Patrias.

La propuesta musical, disponible en plataformas junto con su videoclip oficial, nace a partir del concepto del movimiento como una manifestación natural de la vida y un elemento lúdico que conecta con las raíces del país, según informó un comunicado del artista.

Además, Romero explicó que la elección del festejo responde a que se trata de un ritmo estrechamente ligado con la identidad peruana.

“‘Hemos nacido con movimiento en el cuerpo’ es la frase con la que se inicia este nuevo tema. En realidad, nos movemos desde la primera etapa de nuestra vida. El movimiento es un mensaje lúdico y divertido, pero también real, que nos invita a sentir, gozar, respirar y amar lo que somos”, comentó el cantante.

La letra de la canción plantea una invitación a superar diferencias sociales y geográficas mediante la música y el baile, como se expresa en sus versos: “Para mover la cadera solo hay que tener sabor. No importa de dónde vengas, ni la raza ni el color. Esta es una canción para el mundo que nos hará festejar”.

Marco Romero

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Videoclip grabado en el Callao

El videoclip fue grabado en la Plaza Matriz del Callao, ubicada en la zona de Callao Monumental, bajo la dirección audiovisual de Coco Bravo.

La producción contó con la participación de artistas como Qorianka, Cochicho y Jair Santa Cruz, con el objetivo de resaltar la arquitectura, historia y cultura popular del primer puerto.

Este lanzamiento marca el retorno de Marco Romero con una propuesta inédita tras más de un año sin publicar nuevo material. “Los peruanos somos extraordinarios, milenarios y tenemos un valor genuino para compartir con el mundo”, concluyó el cantante.

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