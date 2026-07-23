“Tenía ganas de divertirme y de hacer música que transmite alegría. De esa necesidad nació ‘Muévete’”, afirmó el artista | Foto: Difusión
“Tenía ganas de divertirme y de hacer música que transmite alegría. De esa necesidad nació ‘Muévete’”, afirmó el artista | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Marco Romero lanzó este jueves 23 de julio su nuevo festejo titulado “Muévete”, una producción musical inédita que “busca promover la unión, la identidad y la diversidad cultural entre los peruanos” en vísperas de Fiestas Patrias.

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