El cantante y productor peruano Alexander Blas lanzó “Oh Perú”, una canción que busca llamar a la unidad frente al aumento de violencia y criminalidad en el país. El tema reúne a artistas de distintos géneros para ampliar su impacto.

La producción cuenta con la participación de Koky Bonilla, Marco Romero, Julio Andrade y Giru Mad Fleiva, quienes se sumaron al mensaje. El videoclip oficial, grabado en Gamarra y producido por La Bóveda Records, ya está disponible en plataformas digitales.

Blas explicó que escribió la canción tras ver un caso de violencia en las noticias. “Tuve cólera e indignación… es un himno que llama a la unidad”, señaló, esperando que el tema genere reflexión en el público.

Alexander Blas reúne a Koky Bonilla, Marco Romero y Julio Andrade en su tema “Oh Perú”. (Foto: Instagram)

El músico también pidió atención de las autoridades. “Espero que la canción haga reflexionar a quienes nos gobiernan y a los políticos que entorpecen las leyes”, comentó, añadiendo que el electorado debe votar con mayor responsabilidad.

Sobre la elección de Gamarra, Blas afirmó que es parte de su identidad. “Gamarra es cultura peruana y un fenómeno social que creció”, expresó el artista, quien ya suma más de 40 composiciones.

Julio Andrade, Marco Romero y Koky Bonilla destacaron que se unieron al proyecto por su mensaje de unión. Andrade afirmó que “solo unidos podemos lograr cambios”, mientras Romero subrayó la importancia del respeto y Bonilla señaló que los músicos pueden promover reflexión desde su arte.