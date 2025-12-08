El cantante y productor peruano Alexander Blas lanzó “Oh Perú”, una canción que busca llamar a la unidad frente al aumento de violencia y criminalidad en el país. El tema reúne a artistas de distintos géneros para ampliar su impacto.
La producción cuenta con la participación de Koky Bonilla, Marco Romero, Julio Andrade y Giru Mad Fleiva, quienes se sumaron al mensaje. El videoclip oficial, grabado en Gamarra y producido por La Bóveda Records, ya está disponible en plataformas digitales.
LEE: El Gran Combo de Puerto Rico se despide de Rafael Ithier: “Su historia continúa”
Blas explicó que escribió la canción tras ver un caso de violencia en las noticias. “Tuve cólera e indignación… es un himno que llama a la unidad”, señaló, esperando que el tema genere reflexión en el público.
El músico también pidió atención de las autoridades. “Espero que la canción haga reflexionar a quienes nos gobiernan y a los políticos que entorpecen las leyes”, comentó, añadiendo que el electorado debe votar con mayor responsabilidad.
Sobre la elección de Gamarra, Blas afirmó que es parte de su identidad. “Gamarra es cultura peruana y un fenómeno social que creció”, expresó el artista, quien ya suma más de 40 composiciones.
MÁS INFORMACIÓN: Alexander Volchkov: “Ser premier no es una medalla, es un compromiso diario. Me enseñó a mantenerme simple, incluso bajo presión”
Julio Andrade, Marco Romero y Koky Bonilla destacaron que se unieron al proyecto por su mensaje de unión. Andrade afirmó que “solo unidos podemos lograr cambios”, mientras Romero subrayó la importancia del respeto y Bonilla señaló que los músicos pueden promover reflexión desde su arte.
TE PUEDE INTERESAR
- Ricardo Arjona fue sorprendido en el escenario por su hija Adria y Jason Momoa
- Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico
- Grupo Niche comparte emotivo mensaje tras la muerte de Rafael Ithier: “Nos duele el alma”
- ¿Por qué Rosalía no incluyó al Perú en su gira? Productor explica una de las razones de la exclusión en el tour
- Rosalía y Bad Bunny, en la lista de los mejores discos de 2025 del New York Times
Contenido sugerido
Contenido GEC