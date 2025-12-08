El Gran Combo de Puerto Rico reconoció este domingo a Rafael Ithier, uno de sus fundadores y director musical y quien falleció en la noche del sábado a sus 99 años, como el “arquitecto de un sonido que marcó generaciones”.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal”, expresó la agrupación en un comunicado de prensa expuesto en su cuenta oficial de Facebook.

“Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo”, resaltaron sus integrantes en la nota.

Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció el pasado sábado 6 de diciembre, a los 99 años. (Foto: Pepe Perez Mesa)

La orquesta, a su vez, agradeció “las incontables muestras de solidaridad, cariño y respeto que hemos recibido” desde que se supo del fallecimiento de Ithier en la noche del sábado por complicaciones de salud.

“Cada mensaje, cada recuerdo y cada expresión de apoyo han sido un abrazo para todos nosotros en este momento de profundo dolor”, afirmó la banda.

A su vez, destacaron que “el legado” de Ithier “permanecerá intacto, vivo y eterno en cada tarima, en cada nota y en cada corazón que alguna vez bailó, cantó o se emocionó con su música”.

“Su historia continúa”, aseguró la orquesta.

Ithier soñaba primero en convertirse en pelotero, pero la música acaparó su vida y a los 14 años formó parte del grupo El Hawaiano, con el que ganaba cuatro dólares por noche, un montón de dinero en esa época, según sus palabras.

Tanto fue el ímpetu que tuvo por la música que Ithier descartó la posibilidad de realizar estudios universitarios en administración comercial y derecho, uniéndose así al Combo de Cortijo en 1954, dirigido por Rafael Cortijo.

“Yo tocaba piano. Lo que tocábamos era guaracha y plena. ¿Salsa? Ni pensarlo”, rememoró a EFE en una ocasión Ithier, quien al igual que Cortijo, aprendió a tocar su instrumento de manera autodidacta.

Conformaron a principios de la década de los cincuenta el Combo de Rafael Cortijo, además de Ithier, el cantante Ismael Rivera, mejor conocido como ‘El sonero mayor’, Martín Quiñones, Miguel Cruz y Sammy Ayala.

El Gran Combo de Puerto Rico

Tras varios problemas personales con el grupo, Ithier decidió separarse del mismo en 1962 y fundar junto a los ya fallecidos Martín Quiñones y Eddie ‘La Bala’ Pérez El Gran Combo de Puerto Rico, conocido también como ‘Los mulatos del sabor’ o ‘La universidad de la salsa’.

Algunos de los grandes éxitos de la agrupación son ‘Brujería’, ‘Ojos chinos’, ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Me liberé’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Trampolín’, ‘Y no hago más na’, ‘Arroz con habichuela’, ‘Sin salsa no hay paraíso’, ‘Achilipú’ y ‘Así son’.

El Gran Combo ha recibido varios homenajes en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, entre ellos en los años 1985 y 2014, cuando se rompió el récord de asistencia del espectáculo con 40.000 personas.

Con información de EFE