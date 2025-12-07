El mundo de la música esta de luto tras la muerte de Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años. Ante la partida del ícono de la música latina, diversos artistas compartieron sentidos mensajes, entre ellos, el cantante Gilberto Santa Rosa.

A través de sus redes sociales, el ‘Caballero de la salsa’ compartió un sentido mensaje donde recuerda a Ithier y lo califica no solo como un gran músico, sino también como su “querido viejo”.

“Con el dolor de un hijo que pierde a un padre, despido a mi ‘Querido Viejo’ Rafael Ithier... Conocí el genio musical y la persona maravillosa. El líder y administrador natural y al jefe de familia amoroso y cumplidor. El patriota, el fanático del baseball, el jíbaro humilde de Monacillos que se levantó por encima de sus estrecheces y limitaciones y se convirtió en un icono (aunque nunca lo quiso aceptar) de la cultura puertorriqueña”, escribió.

Gilberto Santa Rosa se despidió de Rafael Ithier con emotivo mensaje en redes sociales. (Foto: Miguel Mitchel)

“De su mano recibí consejos, oportunidades, apoyo y uno que otro regaño también, como buen padre... Mis condolencias a su familia, a sus fanáticos y a mis hermanos de El Gran Combo de Puerto Rico, su mayor creación, su mayor orgullo... Descansa en paz Rafa”, agregó en su publicación.

El mensaje de Gilberto Santa Rosa fue reconocido por sus seguidores, quienes no dudaron en sumarse a las condolencias hacia la familia de Rafael Ithier y los músicos de El Gran Combo de Puerto Rico.

Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció el pasado sábado 6 de diciembre, a los 99 años. (Foto: Pepe Perez Mesa)

Como se sabe, el legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció el sábado 6 de diciembre a sus 99 años por complicaciones de salud.