Con el entusiasmo de quien se siente confiado y seguro de los frutos de su talento, y con esa dosis de expectativa e ilusión que todo artista experimenta cuando lanza al mercado una nueva creación - en este caso, musical -, el cantautor peruano Andrés Galarza presentó a inicios de noviembre Rendición, su nueva canción, que va en camino a ser la preferida de sus seguidores y un éxito a nivel local e internacional.

Rendición, estrenada en YouTube y otras plataformas digitales el 3 de noviembre, cuenta con la colaboración del experimentado Koky Bonilla, líder y cantante de la banda peruana Afrodisiaco, una de las más influyentes de la escena musical nacional.

Autor de otros grandes temas como De nuevo 17, Dime por qué o Me duele estar así, por citar sólo algunos, Andrés Galarza conversó con El Comercio sobre el proceso de creación de Rendición, que pese a haber sido lanzada oficialmente hace menos de un mes, ya ha sido incluida en algunos playlists de Spotify y escuchada en más de 50 países, entre ellos, el Perú.





“La verdad es que cuando compuse la canción, que es mía en su totalidad, yo la tocaba y no se parecía en nada a lo que yo hubiera hecho antes, y yo mismo me decía: ‘Oye, me recuerda a Afrodisiaco’, a las canciones que hace para las telenovelas. Y, bueno, tenía el contacto de Koky (Bonilla), le hablé y le dije si estaba interesado, lo estuvo y así fue como surgió”, contó Andrés, quien lleva el talento musical en las venas, pues es hijo del querido y reconocido Cucho Galarza, integrante del Grupo Río.

“Creo que Rendición llega en un excelente momento, porque, durante la pandemia, los artistas prácticamente tuvimos que parar. Yo, honestamente, no me quiero escuchar antes de pandemia, me quiero escuchar después, porque durante pandemia siento que crecí mucho en mis composiciones. Me doy cuenta y digo que Rendición, para mí, es lo mejor que he hecho hasta ahora como autor, como compositor y también como intérprete”, agregó.

Asimismo, contó que Koky Bonilla aceptó colaborar con él porque la canción, simplemente, le gustó. “Me dijo yo colaboro contigo porque la canción me ha gustado, está en mi tono, en mi estilo, y confío en que la producción que va a hacer Juan Carlos Fernández va a ser de primer nivel y vamos adelante”, recordó.

El cantautor destacó que, para darle luz a Rendición, fue importante contar con el respaldo del reconocido productor Juan Carlos Fernández.

“Honestamente, me siento honrado y creo que el principal cambio, sin desmerecer, es el de productor. Siento que el principal cambio es la madurez interna y el hecho de encontrar un estilo propio. Empecé a los 15 años en la música, y yo quería sonar como Ramones, a los 17 como The Cars y luego quería sonar así”, explicó.

Andrés Galarza y Koky Bonilla en una escena del videoclip de 'Rendición' | Captura de video YouTube

¿Qué viene después de Rendición?

Andrés confiesa que su prioridad, por el momento, es dar a conocer y promover su nueva canción, e indica que está feliz porque ya ha sido incluida en diversos playlists.

Sabe que poco a poco se está abriendo camino y eso es importante. También cuenta que sigue tocando en vivo, sobre todo en eventos privados, y que su próxima presentación en público es el 1 de diciembre en el local Lima 39, ubicado en el distrito de Los Olivos.

“Me encantaría otra colaboración, todavía no sé con quién, pero estoy componiendo bastante y me siento muy contento así como me sentí con Rendición. Siento que he encontrado un camino y tengo que seguirlo”, finalizó.

Andrés Galarza se presentará el 1 de diciembre en el local Lima 39, ubicado en Los Olivos. | Foto: Andrés Galarza

SOBRE EL AUTOR Ernesto Cegarra Licenciado en Periodismo por la Universidad de San Martín de Porres, con más de 15 años de experiencia en medios digitales. Forma parte de El Comercio desde 2019.