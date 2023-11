En lugar de asistir a su graduación en Administración Hotelera, Christian Ysla prefirió, ese mismo día, asistir a su primera clase en el Teatro de la Universidad Católica y no volvió a mirar atrás. Ese primer paso marcaría la carrera de un actor poco ortodoxo que tuvo que esperar diez años desde que comenzó su trayectoria artística para poder vivir de su arte. Hoy se presenta hasta el 26 de noviembre en el Teatro Julieta con la obra “Bull” y compite por ganar el programa culinario El Gran Chef.

Moldeado en la escuela de teatro de Alberto Ísola, Ysla resalta por su humor en obras como “Perú JaJa”, “Recontra Hamlet”, “Esta obra es un desastre”, “Hasta las patas”, “¿Sueldo bajo? ¡no hay que pagar!”, entre otras obras donde fue transformándose de un actor serio que no podía tolerar la falta del más mínimo elemento de utilería al actuar, a uno que prefiere improvisar y que encuentra en los escenarios teatrales su espacio de juego compartido.

Lucho Cáceres y Christian Ysla en su nuevo show de humor “Me Tienes Harto”

Durante la carrera del artista, también incursionó en la música con Los Juanelos, cuyo origen se encuentra en los ensayos de la obra “Las Tres Viudas”, donde Ysla crearía una suerte de agrupación criolla con un toque de comedia y mucha sátira política. Su personaje de Pedro Juanelo, al igual que Culebra (“Yuru: La Princesa Amazónica”), es una de las interpretaciones que más aprecia, pero que no lo definen como artista. “Yo no soy un cómico a raja tabla. Barraza, Melcochita y JB [Jorge Benavides] son comediantes naturales, yo soy un actor que hace comedia, algo que es diferente, porque yo no soy gracioso, es un chip que tengo que insertar en mis personajes”, menciona Ysla.

Otra de las particularidades del actor es su aparente indistinción por el escenario donde interpretará a sus personajes. “Yo pienso que el cine es algo más profundo y lo mejor que la televisión, para mí el teatro, el cine y la televisión son solo el medio por donde uno actuará”, comenta Ysla, quien cree que las distinciones se encuentran en los papeles que asumirá, en lugar del medio donde mostrará su arte. “Lo que importa es la interpretación, tiene que ser completamente diferente, si el público siente que es el mismo actor, aunque esté en teatro, cine o tele, algo está haciendo mal el artista”, sentencia.

El actor Christian Ysla en la obra "Bull" (2022) junto a Manuel Gold, Joaquín de Orbegoso y Andrea Luna

Lecciones de vida

Luego de la improvisación actoral, Christian Ysla encontró en el clown un reto casi imposible de superar debido a la constante separación entre su yo cómico y la interpretación de un comediante, algo que para ese momento era indistinguible para el actor. Poco a poco, fue encontrándose a sí mismo y descubriendo su particular forma de hacer arte. “Antes me tomaba las cosas muy en serio, pero tenía que encontrar un espacio para hacerlo más divertido, proponer cosas y hacer cosas nuevas. En la vida personal también me cambió porque aprendí a escuchar a las personas”, comenta.

Otro reto que enfrentó, sin salir muy bien parado de la contienda, fue el año pasado cuando asumió la dirección de la compañía de teatro Los Productores. Estuvo a cargo de un momento crítico para la industria del entretenimiento en general: el regreso del público a las butacas después del covid. “Estábamos logrando esta meta, pero cuando cerraron el teatro donde estábamos, nos encontramos en problemas serios. No sabíamos nada, todo era incertidumbre y preguntas constantes. Eso me enfermó”.

Después de un par de meses aprendiendo sobre marketing, publicidad y logística detrás de las producciones teatrales, además de las dificultades para cubrir las necesidades económicas de los actores después de cada función, Ysla cambió la frase “lo que está detrás de cada obra” por “lo que está siempre adelante de cada obra”, ya que para sostener sus proyectos es necesario que sean viables. “Ahora pienso diferente, considero la parrilla del año, las funciones; ahora es diferente, no es solo actuar. En este rubro es casi imposible estar en planilla, pero siempre pagamos nuestros impuestos”, enfatiza el artista.

/ GESAC > BRITANIE ARROYO

El Gran Chef

Christian Ysla no es ajeno a la televisión, espacio donde participó en proyectos como “Mad Science” junto a Ricardo Morán y Joaquín de Orbegoso, como concursante en “El show de los sueños” en 2009, y su actual participación como uno de los integrantes de El Gran Chef, donde adereza sus platos con comedia y buen humor.

“En El Gran Chef todo es un reto, yo sí cocino, aunque en este programa las exigencias están a otro nivel, pero yo no estoy aquí por mi buena sazón, sino porque soy el comediante, no soy el bonito, ni el sexy, ni el inteligente, mi tarea es hacerte reír”, confiesa Ysla, quien también admite que este reto casi lo sobrepasa. “Hubo un momento en que estaba más preocupado en no cortarme que hacer los chistes. Cuando me dijeron que estaba muy tenso pensé: ‘La estoy fregando y no estoy haciendo mi chamba’, felizmente conseguí adaptarme y todo está yendo bien”, agrega.

Esa buena energía que lo acompaña, la noche del viernes fue suficiente para que, junto a Checho Ibarra, consiguiera pasar al noveno nivel de El Gran Chef, un programa donde parece sentirse cómodo. “Esto me ayuda a encontrarme con mi ser cómico, no como un personaje, sino a mí como alguien gracioso. Aquí puedo jugar y divertirme como quiero”, concluye Ysla.