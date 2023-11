“Siente..., algo se viene, está en el aire, se oye un rumor...”. Y lo que era un rumor, se confirmó. Veinticinco años después de un final sin despedida, Torbellino vuelve a los escenarios para reencontrarse con sus fans y la nostalgia pop noventera. Gabriel Calvo, el galán de la agrupación que nació de una telenovela homónima de abrumadoras cifras de sintonía, nos habla de este reencuentro, de su impresionante cambio físico y de su regreso a la ficción en TV.

“Me siento un poco nervioso porque de todos soy el que estuvo más tiempo alejado de la televisión, de las luces, del escenario. Estoy volviendo a lidiar otra vez con la atención, con que me vuelvan a reconocer. De hecho es bonito recibir el cariño de los fans, así como de las nuevas generaciones que ahora escuchan nuestras canciones a través de Spotify”, comenta Calvo Maldonado.

El actor y ex “Torbellino”, Gabriel Calvo, conversa con El Comercio acerca de sus nuevos proyectos.

El espectáculo denominado “TBO en Concierto, 25 años de Pasión y Fuego”, reunirá a los siete integrantes originales del fenómeno musical de los años 90: Érika Villalobos, Marco Zunino, Daniela Sarfati, Pablo Saldarriaga, Bárbara y Fiorella Cayo, y Gabriel. Se realizará el próximo 23 de noviembre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

“Siempre he pensado que la nostalgia tiene un poder muy fuerte, por eso estoy convencido de que este show será impresionante, inolvidable. Estaré con amigos que son como familia para mí. Siendo absolutamente sincero, solo espero divertirme, pasarla bien. Estamos preparando todo para que sea un día inolvidable para todos”, asiente el artista nacional sobre esta agrupación cuyos integrantes tenían gustos personales y musicales disímiles, pero al juntarse, la armonía era evidente.

El debut como actor de Gabriel Calvo se dio con la telenovela juvenil "Obsesión" en 1996, luego vendría "Torbellino". (Foto: Giancarlo Ávila) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

─¿Es verdad que eras el galán del grupo?

De alguna manera me encasillaron en esa posición. Cuando era joven me iba bien en ese aspecto. Siempre que hay entrevistas, Fiorella y Érika cuentan que me tiraban infinidad de prendas interiores en los conciertos. Fue divertido y medio extraño. No sé si en este reencuentro ocurra. Presumo que algo han de tirar (ríe).

─En esa época, ¿tuviste un romance con Érika Villalobos?

Así es, éramos jóvenes y las cosas se dieron. Ahora somos amigos, no nos hemos frecuentado mucho. Es una mujer con una sensibilidad especial, muy talentosa, inteligente. La admiro como profesional y le tengo mucho cariño. Nos hemos sentado a conversar, a reír, porque la vida avanza y las personas cambian. No somos los de hace 20 años atrás.

─¿Es cierto que Emilio Estefan quiso fichar a la banda?

Lucho (creador de la telenovela y la banda) había filmado “El Especialista”, en Miami, con Sharon Stone y Sylvester Stallone, y la musicalización de la película la hizo la empresa de Emilio Estefan. Aquella vez, Lucho aprovechó para enseñarle algunos vídeos del grupo. Como le encantó lo que vio, le dijo para hacer algo juntos. Nosotros también queríamos hacer más cosas, grabar un segundo disco.

─¿Por qué no siguieron?

Terminar no fue una decisión nuestra sino de Lucho. Lo suyo eran las novelas. Lidiar con siete personas era complicado. También estaba el tema del cansancio. De lunes a viernes grabábamos la telenovela desde las ocho de la mañana hasta la noche. Luego venían los ensayos, y los fines de semana, las giras. Las cosas se dieron así y hay que aceptarlas porque son inevitables. Pero, no tengo la menor duda de que hubiésemos sido un éxito en todo Sudamérica.

─Siento tan joven, tenías 23 años, ¿en algún momento la fama te desestabilizó?

De hecho fue complicado para mí. Antes de Torbellino, había hecho comerciales e integrado un grupo musical llamado Hexágono, con Alexandra y Thalía Graña, Roxana Garrido, Fabrizio Aguilar y Gustavo Mayer, pero nunca había tenido tanto éxito. Cuando eres joven, el ego se te hincha. Te crees lo máximo porque todos te halagan. En las discotecas no haces cola y el dueño te pone una botella en la mesa, misma película. Hasta que la fama te abruma, porque llega un momento en que ni siquiera puedes ir a comprar a un centro comercial.

─Después de Torbellino y de hacer algunas ficciones, te alejaste de la TV. ¿Qué hiciste en ese tiempo?

Me dediqué al mundo gastronómico y a la distribución de licores. Tengo tres restaurantes en Asia y tuve uno en Surquillo, pero lo vendí antes de la pandemia. De alguna manera siempre quise estar cerca de la televisión, pero me descuidé mucho. Subí más de 15 kilos. Me alejé muchísimo del Gabriel Calvo que todo el mundo recordaba, y la gente te lo hace saber. Sinceramente, los comentarios no me afectaban, pero pasaron dos cosas que me impulsaron a revertir esa situación.

─¿Qué motivó tu cambio?

Lo hice, principalmente, por mí y por mi familia. Nunca antes lo había contado en una entrevista. Un día mi hijo, Juanjo, que en ese entonces tenía cinco años, me dijo que vaya un sábado a las 9 a.m. a su graduación de la Academia de Fútbol. Le prometí que iría. Pero, como un día antes, me quedé tomando con mis amigos, me desperté a las 10:30 a.m. Y al costado mío, encontré la medalla que mi hijo había dejado. Otro momento detonante fue cuando fui con mi socio al restaurante a ver una cámara que se había malogrado, y al verme al espejo, no me reconocí. Vi a un gordito. Con esto, no juzgo a la gente que tiene sobrepeso, solo cuento mi experiencia. No podía ni amarrarme los zapatos. Mi salud estaba en riesgo. Entonces, empecé a entrenar, a correr en un parque, y terminé haciendo triatlón. También tenía un problema con la alopecia. El doctor Marco Velásquez me ayudó con eso, me puso pelo. Y mi vida cambió. Me gusta cómo veo ahora, estoy más apaciguado, tranquilo.

─Además de regresar a la música, retornas a las telenovelas con “Papá en apuros”. ¿Qué personaje tendrás?

Es una participación especial. No puedo decir mucho. Mi personaje es un tipo de esos que abundan mucho en la clase política. Tiene una imagen de perfección y está más cochino por dentro que nadie. Es simpático. Espero que sea el inicio de muchos otros.

─Estas viviendo una etapa del renacer.

Es una etapa que esperaba que llegara, en la que todo empieza a ordenarse, a tener más claridad. Estoy feliz, contento conmigo mismo.

Gabriel Calvo actuó en series nacionales, como "1000 oficios", "Así es la vida","La Fuerza Fénix" y "Graffiti.2"​. (Foto: Giancarlo Ávila) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Reencuentro de Torbellino Fecha: 23 de noviembre Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición Entradas: Joinnus