Cuando Érika Villalobos, Gabriel Calvo, Bárbara y Fiorella Cayo, Pablo Saldarriaga, Daniela Sarfatti y Marco Zunino se juntan en un mismo espacio, se vuelven un torbellino de emociones. Tal como ocurría en el tiempo de emisión de la telenovela de 1997, “Torbellino”, los exintegrantes de la banda peruana se sienten como si hubieran corrido una maratón, después de pasar unas horas juntos. Esa relación de ser colegas y también una familia se refleja en el documental “Pasión y fuego”, que se estrenó este mes por Youtube.

Alfredo Jiménez Pimentel, seguidor de Torbellino y productor ejecutivo del documental, pensó toda su vida en hacer este proyecto realidad, e incluso lo financió con presupuesto recaudado de una herencia familiar. Los gastos sirvieron para la filmación de las entrevistas con las personas relacionadas a la banda en ese entonces. Costeó un viaje a Estados Unidos para conversar con la exproductora del grupo peruano, Rocío Tóvar, y trajo de vuelta a Lima al productor musical Gustavo Aranibar, quien estaba en California; así como a Marco Zunino, que se encontraba rodando la serie de Netflix “Control Z” en México.

“Este chico tan trabajador y buena onda cumplió su sueño: hacer un documental de Torbellino. (...) No era tan sencillo juntarnos a todos. Es complicado juntar siete personas, que además tienen mundos y formas de ver las cosas distintas”, comentó Gabriel Calvo durante una entrevista en vivo por el Instagram de Saltar Intro de El Comercio, donde también participó Daniela Sarfati, actriz, ‘coach’ espiritual y amante de la meditación, el reiki, entre otras actividades sobre bienestar.

Los 'torbellinos' Veinteañeros y ya amigos desde la época escolar, Daniela Sarfati y Gabriel Calvo inician en Torbellino sin pensar que se convertiría en una fiebre musical. Se conocieron en el Club de Regatas Lima cuando tenían 12 años. Tiempo después, Iguana Producciones los convoca para actuar en la telenovela juvenil, en el caso de ella, tras su paso por “Malicia” (1995) y ser bailarina en “Nubeluz” (1990). De igual modo, en el caso del actor, después de su éxito como vocalista en el Grupo Hexágono y trabajar en la telenovela “Obsesión” (1996).

“Estamos asimilando todo lo que vino con el estreno del documental. Estamos yendo paso a paso. Si antes cada uno estaba en cosas distintas, ahora aún más. Hay que ir con pinzas, alineándonos todos los miembros del grupo. La esperanza (de revivir) Torbellino es lo último que se pierde. Sería maravilloso volver a juntarnos (como banda), porque hay un pendiente que tenemos con la gente. Torbellino se había acabado de un momento a otro. No nos despedimos y no hubo un cierre. Todos merecemos un cierre y deseamos que sea de la mejor manera, sea con el documental o un concierto”, comentó Daniela Sarfatti. “Es un pendiente, que espero que se dé”, agregó Calvo, hoy actor, padre de familia y competidor de triatlón.

La posibilidad de ser un RBD peruano

Grupo Torbellino. (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

Lo que antes fue un éxito a nivel nacional, hoy es la nostalgia de las parejas fanáticas de la banda musical, que convocan a los actores para ser la increíble sorpresa de sus matrimonios, como ha ocurrido en dos oportunidades en que algunos de los cantantes se han reunido para usar el micrófono en un escenario. Nunca se logró esa carrera internacional de la banda, como era el deseo del director peruano Lucho Llosa, quien revela en el documental de Youtube que Emilio Estefan, reconocido productor y hoy ganador de premios Grammy y el Grammy Latino, estaba interesado en Torbellino.

“La guionista de Torbellino, una argentina, fue quien, después, hizo la telenovela argentina ‘Rebelde Way’, de la que después nace Rebelde y RBD (en México). Yo sabía eso, porque tenía una relación cercana con Lucho, a pesar de que muchas veces hemos tenido nuestros roces”, comenta Gabriel Calvo.

Daniela Sarfatti, Marco Zunino, Fiorella Cayo, Pablo Saldarriaga, Erika Villalobos, Gabriel Calvo y Bárbara Cayo posan en una foto como el Grupo Torbellino. (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

“Cuando Emilio Estefan le dice a Lucho que vayamos a grabar música a Miami, creo que hubo un problema de egos, porque Érika quería irse de la banda para ser solista, pero Lucho no quería que se vaya nadie. Era: lo hacíamos con todos o no hacíamos nada. Entonces, no lo hicimos, pues. Pero, si (ese viaje fuera del Perú) pasaba, hubiera sido un golazo y se hubiera abierto la oportunidad para hacer otras novelas y entrar en un mercado internacional”, comenta.

La anécdota inédita del documental

Daniela Sarfati y Gabriel Calvo cantan en un concierto de Torbellino. (Fotos: Documental Pasión y Fuego/ YouTube)

En el documental, Lucho Llosa comenta que muchos integrantes de la banda estaban pensando en carrera individuales y Torbellino solo era una etapa. Además, el cansancio por la intensa rutina apremiaba, al punto de ser la razón de abandono del grupo para Sarfati. La anécdota del día en que la actriz y cantante pide al productor de la telenovela irse para siempre de la banda no se editó en el documental, pero es, de hecho, una de las más divertidas, sobre todo, en el sentido del humor de Gabriel Calvo. “Es que ‘Dani’ era la sensibilidad hecha persona. Mataban una polilla y la otra lloraba”, bromea el actor peruano.

Torbellino nace en 1997 como una telenovela de Frecuencia Latina. Esta es una imagen del documental "Pasión y fuego", que está disponible en Youtube. (Foto: Difusión)

“Creo que, si no hubiéramos vivido experiencias parecidas antes en la televisión, esto habría sido abrumador. Llegó un momento en que lo fue, y por eso decidí irme. Lo intentaba, pero siempre me manipulaban emocionalmente”, recuerda con una voz tierna.

“Esto lo dije en el documental, pero no salió. Yo quería renunciar a Torbellino, porque, de verdad, estaba agotada. Era un ritmo muy fuerte de giras y ensayos. Cuando fui a renunciar, Lucho (Llosa) me dijo: ‘si te vas, cancelo el grupo y piensa en que Pablo no tiene cómo pagar su universidad’. (...) Y Pablo me decía: ‘no, renuncia, no importa’. Así que me quedé un tiempo en Torbellino hasta que ya no pude más. Pedí que hicieran una escena donde mi personaje decía que quería irse de la banda, y se hizo. Ahí es donde, en realidad, Laszlo (Kovacs) entra para reemplazarme a mí, y no como se piensa, que entró por Marco (Zunino). Eso fue una calma para mí, y me fui de viaje”, dice Sarfati mientras muestra una gran sonrisa en el rostro.

Documental “Pasión y fuego”