El cantante Jeshua Dark, conocido como “La voz heroica de América”, rendirá homenaje a la icónica banda española Héroes del Silencio con un concierto especial el 18 de octubre en el Yacana Bar del Centro de Lima. El evento forma parte de la tradicional celebración mundial conocida como El Día H.

El Día H es una fecha esperada por los fanáticos de la agrupación liderada por Enrique Bunbury, quienes cada año se reúnen en distintos países para revivir su legado musical. En esta XVIII edición, la celebración se llevará a cabo en naciones como Argentina, Bolivia, Colombia, España, México, Perú y Estados Unidos, entre otras.

El tributo a cargo de Jeshua Dark y su banda es el único evento oficial autorizado por el Día H – España, reconocimiento que lo convierte en una de las presentaciones más destacadas del circuito internacional. Su primera edición se realizó en 2008 en Alicante, un año después del histórico World Tour 2007 de Héroes del Silencio.

Héroes del Silencio revivirá en Lima con el tributo oficial de Jeshua Dark. (Foto: Instagram)

Con una puesta en escena de alto nivel, el show promete recrear el sonido místico y poderoso que caracterizó a la banda zaragozana. El espectáculo combinará iluminación, efectos visuales y un sonido profesional, junto a la potente interpretación vocal de Jeshua Dark.

El repertorio incluirá toda la discografía de Héroes del Silencio, desde sus inicios hasta sus grandes éxitos, en una experiencia que busca transportar al público a los años dorados del rock en español.

La cita es el viernes 18 de octubre en el Yacana Bar, donde las entradas están disponibles desde S/40. Como cierre de fiesta, el público podrá disfrutar de lo mejor del rock a cargo de reconocidos DJs nacionales.