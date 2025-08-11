Este sábado 30 de agosto se celebrará la primera edición del festival Rock en La Muralla, evento que reunirá a las bandas y solistas más destacados de la escena local. Mar de Copas, Amen, Zen, Chabelos, Daniel F y más serán parte de esta fiesta musical.

El cartel estará estelarizado por Mar de Copas, banda emblemática que acaba de ser reconocida como Marca Perú. Luego, estará presente todo el rock y blues de Amen. Por su parte, arribará toda la trayectoria del grupo Zen.

Por otro lado, el festival contará con la participación de reconocidos solistas. Figuran en la lista Pelo Madueño, No Recomendable, Daniel F, Toño Jauregui y La Fulana.

Dentro del cartel también habrá su cuota de punk rock. Por eso, ya se confirmó a Inyectores, Leusemia y a Rafo Ráez & Los Paranoias. Además, se unirán propuestas que tienen como eje la fusión como La Nueva Invasión, Olaya Sound System y Barrio Calavera.

Mar de Copas, Amen y Zen encabezan el cartel del Rock en La Muralla. (Foto: Instagram)

En la primera edición del Rock en La Muralla también estarán presentes bandas como son Difonia, Gaia y Por Hablar. Finalmente, este festival también será una oportunidad para artistas emergentes, como Rod Blur y una banda concurso, la cual será anunciada unos días antes del evento.

Rock en La Muralla es una apuesta importante que, después de varios años, vuelve a reunir a numerosas bandas peruanas en un mismo festival. Echowave, empresa a cargo de esta experiencia, confirmó que las entradas están disponibles a través de Joinnus.