El icónico cantante Billy Idol, una de las voces más legendarias de los años 80, vuelve a Perú este sábado 22 de noviembre, luego de tres años de ausencia, para ofrecer un electrizante concierto en el Arena 1 de San Miguel, Lima.

Con su gira mundial “It’s a Nice Day To… Tour Again!”, organizada en el país por Move Concerts, el artista británico-estadounidense promete revivir sus grandes éxitos.

Billy Idol en Lima: precio de las entradas y preventa con descuento

La preventa de boletos está disponible desde el 8 de agosto en Ticketmaster, con un descuento exclusivo para clientes BBVA hasta el 10 de agosto, y con precios que van desde los S/ 160.

A partir del 11 de agosto, a las 10 a.m., se abrirá la venta general con precios regulares: S/ 204.30 en Campo A y S/ 408.60 para Campo B, disponibles para todos los fanáticos que podrán disfrutar de los grandes éxitos del artista.

Además de su presentación en Perú, Billy Idol tiene programados conciertos en Argentina, Brasil, Chile y Colombia durante el mismo mes.

Precio de las entradas para el concierto de Billy Idol | Foto: Captura

¿Quién es Billy Idol?

Billy Idol, británico de nacimiento, es un cantante y compositor conocido por su influencia en la música punk y rock. Comenzó su carrera como líder de la banda de punk Generation X, que logró un importante éxito a fines de los años 70.

En 1981, se trasladó a Nueva York para iniciar su carrera como solista, asociándose con el guitarrista Steve Stevens.

Su carrera en solitario despegó rápidamente, con el lanzamiento de discos como Billy Idol (1982), Rebel Yell (1983) y Charmed Life (1990), entre otros.

Estos álbumes incluyeron éxitos como “White Wedding”, “Dancing with Myself” y “Rebel Yell”, que se convirtieron en himnos de los años 80.

Asimismo, en abril de 2025 lanzó su nuevo álbum “Dream Into It” bajo el sello Dark Horse Records, que incluye el sencillo “77”, una colaboración con Avril Lavigne.

Billy Idol en un concierto que ofreció en Macedonia del Norte, en 2010 | Foto: AFP / ROBERT ATANASOVSKI