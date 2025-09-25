El grupo Río, la banda Mar de Copas y el cantante Pelo Madueño compartirán escenario por primera vez en el concierto “Íconos”, que se realizará este sábado 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Leguía, en la avenida Arequipa N.º 834, en Lima.
Producido por On the Rock Concerts, el espectáculo busca ser un recorrido musical por la historia del rock nacional. Los organizadores han destacado que el evento no es solo un concierto, sino un tributo a las canciones que han marcado a varias generaciones de peruanos.
CONOCE MÁS: Planchando el Despecho anuncia función especial junto a Mauricio Mesones
Río, con más de treinta años de trayectoria, interpretará éxitos como “Contéstame” y “Lo peor de todo”. Mar de Copas, una banda de culto desde los años 90, tocará temas emblemáticos como “Suna” y “Un día sin sexo”.
Por su parte, Madueño, reconocido por su versatilidad y trabajo en bandas como Narcosis y La Liga del Sueño, presentará nuevo material además de repasar sus éxitos.
Las entradas para “Íconos” ya están disponibles en Ticketmaster. El aforo es limitado.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC