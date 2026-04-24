Es bien sabido que, los grandes proyectos, como carreteras, aeropuertos, represas, sistemas de transporte u obras energéticas, son fundamentales para el desarrollo de los países en el mundo, ya que impulsan el crecimiento económico y mejoran la calidad de vida de la población. Entre los principales beneficios están que permiten modernizar la infraestructura y facilitar la conectividad, lo que dinamiza el comercio, reduce costos logísticos y atrae inversión nacional y extranjera. Además, generan empleo en distintas etapas, desde la construcción hasta la operación, así como brindan acceso a servicios básicos (agua, energía y transporte) principalmente en regiones que han estado históricamente rezagadas. En ese contexto, en Sudamérica, un país ha impulsado una de sus obras más importantes y ambiciosas: un río artificial, un sistema de canales destinado a trasladar agua hacia zonas donde las lluvias son insuficientes. En el desarrollo de esta nota te contamos todos los detalles al respecto.

¿DÓNDE SE CONSTRUYE UN RÍO ARTIFICIAL EN SUDAMÉRICA?

Un megaproyecto se erige como uno de los más importantes de Sudamérica con la construcción de un “río artificial”, denominado Cinturão das Águas do Ceará, en Brasil, que busca conducir agua hacia zonas donde las precipitaciones son insuficientes. Se trata de una compleja red hidráulica diseñada para trasladar agua desde el Proyecto de Integración del río São Francisco hacia el interior de la zona, donde la primera parte de esta etapa se extiende por 145,3 kilómetros y con un diseño operativo que funciona por gravedad.

Así, la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará informó que el sistema impacta directamente a 24 municipios y a cerca de 561.000 habitantes. Asimismo, al integrarse con el Eixão das Águas, amplía su alcance y puede reforzar el abastecimiento para más de cinco millones de personas, incluida la región metropolitana de Fortaleza. En este marco, el uso prioritario del recurso hídrico se destina al consumo humano, seguido por las actividades industrial, turística, ganadera y agrícola.

Por último, el Cinturão das Águas tiene como propósito integrar 12 cuencas hidrográficas mediante la transposición del río São Francisco. La iniciativa responde a un objetivo claro: llevar agua a zonas donde las condiciones geográficas y climáticas restringen su disponibilidad en el país sudamericano. De acuerdo con la actualización oficial más reciente, publicada el 18 de diciembre de 2025, dicho proyecto registra un avance del 91 % y se estima que finalice a mediados de junio de 2026, conforme comparte la plataforma Stakeholders.

¿QUÉ PAÍSES SON LOS MÁS RICOS DEL MUNDO, SEGÚN EL ÍNDICE GLOBAL DE PROSPERIDAD?

A través del Índice Global de Prosperidad de HelloSafe, se conoció que el ranking de los países más ricos del mundo está liderado por naciones del continente europeo, donde se concentran los niveles más altos de riqueza y bienestar. Así, en el primer lugar del listado se posicionó Luxemburgo, con 86.20 puntos, mientras que Noruega, con 85.09, e Irlanda, con 84.72, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuanto a los países nórdicos mantienen su solidez estructural, con Islandia (77,04) y Dinamarca (72,96) en séptimo y octavo lugar, impulsados por economías sólidas, avanzados sistemas de bienestar y altos niveles de desarrollo humano.

Más abajo se encuentra Emiratos Árabes Unidos (65.95), Finlandia(66.14) y San Marino (65.27). Por su parte, en Norteamérica destacan dos países: Estados Unidos (64.03) y Canadá (63.68), en las posiciones 18 y 19. Por último, en el otro extremo de Europa, Moldavia, Macedonia del Norte y Albania se ubican entre los últimos lugares del continente, con los puntajes más bajos del ranking. Es importante señalar que el informe se basa en indicadores como el PIB per cápita, la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, la tasa bruta de ahorro nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini (desigualdad de ingresos) y la tasa de pobreza, conforme comparte Traveler.