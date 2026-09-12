La cantante peruana Milena Warthon estrenó la canción “Fan” en colaboración con Los Mirlos, tema que interpretará por primera vez en vivo este 19 de setiembre durante su espectáculo denominado “Latinchola” en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 4:30 p. m.
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