El evento del 19 de setiembre incluirá la participación de invitadas internacionales como María Fuell de Colombia, Ñusta Picuasi de Ecuador y Flor Paz de Argentina | Foto: Difusión
El evento del 19 de setiembre incluirá la participación de invitadas internacionales como María Fuell de Colombia, Ñusta Picuasi de Ecuador y Flor Paz de Argentina | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante peruana Milena Warthon estrenó la canción “Fan” en colaboración con Los Mirlos, tema que interpretará por primera vez en vivo este 19 de setiembre durante su espectáculo denominado “Latinchola” en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 4:30 p. m.

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