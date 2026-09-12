La cantante peruana Milena Warthon estrenó la canción “Fan” en colaboración con Los Mirlos, tema que interpretará por primera vez en vivo este 19 de setiembre durante su espectáculo denominado “Latinchola” en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 4:30 p. m.

El tema marca la unión musical de la intérprete con el grupo de cumbia amazónica que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria. “Hacer una canción junto a Los Mirlos es una oportunidad maravillosa. Estoy muy agradecida y feliz por esta oportunidad”, declaró Warthon.

La artista resaltó la trayectoria y vigencia del conjunto musical peruano. “A pesar de que tienen 50 años de trayectoria, tienen muchos proyectos nuevos y son muy buenos”, sostuvo, agregando que la agrupación representa “un gran ejemplo de que la perseverancia es el camino para lograr los objetivos”.

El evento del 19 de setiembre incluirá la participación de invitadas internacionales como María Fuell de Colombia, Ñusta Picuasi de Ecuador y Flor Paz de Argentina. “Va a ser un show con mucho poder femenino, con poder andino, será un espectáculo de nivel internacional ya que tengo grandes invitados”, adelantó la intérprete.

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