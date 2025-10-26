La cantante nacional Ana Olórtegui viene abriéndose camino en la industria musical peruana y acaba de presenta su segundo videoclip con la canción “Ni contigo ni sin ti”, un cover versionado a cumbia peruana que marcará un nuevo paso en su proyección artística.
Esta producción, que se encuentra en todas las plataformas digitales, confirma su apuesta por consolidarse dentro del género y reafirma su versatilidad como intérprete.
“Me inspiré en versionar este tema en cumbia debido, a mi afinidad con las bandas regionales y actuales en México, siendo una de ellas Ángeles azules. Ya que gracias a ellos pude conocer esta canción feat con Pepe Aguilar”, contó Olórtegui.
“Partí por escoger este tema desde la composición de la letra, la melodía y la interpretación del cantante, haciéndolo especial para mi melodioso y romántico. Ya que generalmente me inclino a temas musicales donde pueda interpretar temas románticos o amores no correspondidos”, agregó.
“Ni contigo ni sin ti” no solo enriquece su repertorio, sino que también demuestra, una vez más, como la cumbia peruana viene ganando terreno en el panorama latinoamericano.
Como se recuerda, la pasión por la música y el canto nació desde muy joven en Ana, quien supo que quería ser artistas desde su participación en escenarios escolares y concursos locales. Con el tiempo, esa vocación artística se consolidó participando en talleres de canto, festivales juveniles y presentaciones culturales que fueron moldeando su estilo y sensibilidad.
