En el marco del Día de la Canción Criolla, Eva Ayllón, la artista más representativa de la música peruana, ofrecerá dos conciertos completamente agotados en el centro de convenciones Bianca de Barranco, los días 30 y 31 de octubre, donde rendirá homenaje a los grandes compositores y géneros que han forjado su trayectoria y la identidad musical de nuestro país.

Estos espectáculos marcan su regreso a Lima luego de una exitosa gira por Estados Unidos, que la llevó a presentarse en Boston, Hartford (Connecticut), Wayne (New Jersey), Nueva York, Washington D.C., Charlotte (Carolina del Norte), Atlanta, Orlando, Palm Beach, Miami, Las Vegas, Salt Lake City (Utah), Seattle, San Francisco y Los Ángeles. En cada ciudad, la intérprete fue recibida con entusiasmo por un público diverso que celebró la fuerza y autenticidad de su arte.

Durante su recorrido estadounidense, Ayllón compartió escenario con Daniela Darcourt, con quien también participó en el conversatorio “La música peruana que conquista al mundo con Eva Ayllón y Daniela Darcourt”, realizado el pasado 8 de octubre en la Universidad de Harvard y organizado por la Asociación de Estudiantes Peruanos. El diálogo puso en valor la vigencia del criollismo, la proyección internacional de la música afroperuana y el papel de Ayllón como referente cultural del país.

“Ha sido una experiencia muy especial. Encontrarnos con tantos peruanos lejos de casa y ver cómo se emocionan al escuchar nuestra música es un regalo. Cerrar este ciclo en Lima, justo en el Día de la Canción Criolla, es mi manera de decir gracias por tanto, Perú”, expresó la artista.

Reconocida con la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura otorgada por el Ministerio de Cultura del Perú y con el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy, Eva Ayllón ofrecerá en Bianca un recorrido por los grandes clásicos del cancionero criollo —de Chabuca Granda, Augusto Polo Campos, Alicia Maguiña y Mario Cavagnaro, entre otros— además de incluir momentos de fusión y agradecimiento al público que la ha acompañado durante más de cinco décadas.

“Cada 31 de octubre no solo celebramos una fecha: celebramos nuestra identidad. La canción criolla sigue viva, porque sigue emocionando”, afirmó la intérprete de “Mal paso”, “Nada soy” y “Enamorada de estar aquí”.

Tras sus presentaciones en Barranco, Eva Ayllón coronará un año de triunfos con el gran concierto “Y sigo aquí”, que ofrecerá el 29 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Por primera vez en su carrera, la artista se presentará en solitario en este emblemático escenario limeño, donde repasará los hitos más emocionantes de sus 55 años de trayectoria.

Será una noche de celebración y gratitud, en la que la Primera Cantante del Perú reafirmará su vigencia y su vínculo indestructible con el público. Con su inconfundible fuerza interpretativa, Eva Ayllón volverá a recordarle al país —y al mundo— por qué sigue siendo el alma viva del criollismo y una de las figuras más queridas de la música peruana.