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Sandra Huaitalla ha representado al Perú en escenarios respaldados por la Universidad de Oxford, donde la danza tradicional peruana encontró un espacio de diálogo con públicos académicos e internacionales.
Sandra Huaitalla ha representado al Perú en escenarios respaldados por la Universidad de Oxford, donde la danza tradicional peruana encontró un espacio de diálogo con públicos académicos e internacionales.
Por Ángel Navarro Quevedo

A miles de kilómetros de Lima, en la ciudad de Londres, Sandra Huaitalla se prepara para bailar junto a Eva Ayllón y celebrar al Perú. Afina los últimos detalles de una coreografía que resume más de una década de formación, incontables ensayos y un compromiso inquebrantable con las raíces afroperuanas y andinas que heredó desde la infancia. Mientras otros afinan instrumentos, ella repasa movimientos que aprendió mucho antes de imaginar que compartiría escenario con la voz más representativa de la música criolla peruana.

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