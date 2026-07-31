A miles de kilómetros de Lima, en la ciudad de Londres, Sandra Huaitalla se prepara para bailar junto a Eva Ayllón y celebrar al Perú. Afina los últimos detalles de una coreografía que resume más de una década de formación, incontables ensayos y un compromiso inquebrantable con las raíces afroperuanas y andinas que heredó desde la infancia. Mientras otros afinan instrumentos, ella repasa movimientos que aprendió mucho antes de imaginar que compartiría escenario con la voz más representativa de la música criolla peruana.

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La escena tiene algo de cierre de círculo. La niña que empezó a bailar marinera a los seis años porque en casa “todos bailan y cantan”, hoy integra el reducido grupo de cuatro bailarinas elegidas para acompañar a Eva Ayllón en su presentación en la capital británica. “Siento que me voy a desmayar cuando la vea. Es el mayor logro que voy a tener como artista hasta la fecha”, admite entre risas, aunque detrás de la emoción hay años de preparación silenciosa.

Nada en su recorrido ocurrió por casualidad. Estudió danza en instituciones como Brisas del Titicaca y Todas las Sangres, integró el elenco oficial de la Universidad del Pacífico y, mientras avanzaba en su carrera artística, también construía otra vida como economista especializada en desarrollo. Esa doble formación terminó convirtiéndose en una ventaja. Si sobre el escenario interpreta la historia del Perú con el cuerpo, fuera de él piensa cómo el arte puede convertirse en una herramienta de integración social para las comunidades migrantes.

Además de su carrera artística, Sandra Huaitalla es economista especializada en desarrollo y busca integrar la investigación en políticas públicas con proyectos culturales dirigidos a comunidades migrantes.

La danza como embajada

Fue recién cuando salió del país que comprendió el verdadero alcance de su trabajo. Primero en México y luego en el Reino Unido descubrió que cada presentación despertaba preguntas sobre el Perú, su historia y sus tradiciones. “Te das cuenta de que eres una embajadora de tu arte y también una embajadora de una cultura que tiene una historia enorme”, afirma. Desde entonces, cada montaje dejó de ser únicamente un espectáculo para convertirse también en una lección de identidad.

Durante los últimos cinco años ha representado al Perú en escenarios respaldados por la Embajada del Perú en el Reino Unido, la Universidad de Oxford, la Royal Academy of Dance, Arts Council England y diversos festivales culturales británicos. También fue una de las cuatro bailarinas seleccionadas para acompañar a Milena Warthon en Londres, experiencia que terminó abriéndole nuevas puertas. Poco después compartió escenario con Lita Pezo y esa visibilidad fue clave para que el elenco ArtPerUK fuera convocado ahora por Eva Ayllón.

Pero para Huaitalla el verdadero desafío no termina cuando baja el telón. Antes de cada presentación investiga el origen de las danzas, el contexto histórico y el significado de cada movimiento. “La danza no consiste únicamente en ejecutar una coreografía; es una forma de contar quiénes somos como país”, sostiene. Esa convicción explica por qué cada zapateo, cada festejo o cada danza andina busca transmitir algo más profundo que una coreografía impecable: la historia de un país construido desde la diversidad.

Cada una de sus presentaciones incorpora una investigación sobre el origen y significado de las danzas afroperuanas, andinas y amazónicas para ofrecer una representación fiel de la diversidad cultural del país.

El triunfo de todo

La llegada de figuras como Eva Ayllón a escenarios internacionales también produce un efecto menos visible. Cada concierto abre espacios para que artistas peruanos residentes en el extranjero puedan demostrar su talento, establecer contactos y construir nuevas oportunidades. Huaitalla lo vivió primero con Milena Warthon y ahora vuelve a experimentarlo con la intérprete criolla. Para ella, el crecimiento de un artista peruano fuera del país nunca es un logro individual.

“Siempre va a haber un público que te esté esperando”, dice al recordar la gran cantidad de peruanos que viven fuera del país, pero también el creciente interés del público británico y latinoamericano por conocer la cultura peruana. Considera que la internacionalización beneficia a todos porque permite que músicos, bailarines y gestores culturales formen redes que fortalecen la presencia del Perú en el exterior. “Si llevas tu cultura y tu arte en el corazón, puedes ir a donde sea y siempre vas a ser la cantante peruana, el bailarín peruano.”

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Quizá por eso el concierto de hoy tiene un significado que trasciende una presentación más. Mientras Eva Ayllón interpreta las canciones que han acompañado a generaciones de peruanos, Sandra Huaitalla llevará al escenario la memoria de una familia afroandina que le enseñó a amar la música desde niña y la certeza de que cada paso puede acercar el Perú a alguien que nunca ha estado allí. “Quiero que digan: esto hermoso que están viendo viene de un lugar que se llama Perú. Que quieran conocerlo y que también lo lleven en su corazón.” Esa, al final, parece ser la coreografía más importante de toda su carrera.