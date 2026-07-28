En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y como homenaje al Perú, la cantante Eva Ayllón celebra con el lanzamiento de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”, una reedición de uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera artística.

Con este estreno, la Eva Ayllón reafirma su compromiso con la difusión de la música criolla y afroperuana, ofreciendo una versión remasterizada de un disco que marcó una etapa importante de su trayectoria.

Publicado originalmente en 1996, “Ritmo, color y sabor” regresa con una versión remasterizada bajo el sello Aylloncito Producciones. Esta reedición forma parte de “Versión Eva”, proyecto que desde 2021 recupera y actualiza las producciones más representativas de la trayectoria de Eva Ayllón para acercarlas a las nuevas generaciones.

Eva Ayllón celebra las Fiestas Patrias con el estreno de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”. (Foto: Difusión)

El álbum reúne temas que representan la riqueza cultural del Perú a través de géneros tradicionales como el vals criollo, el festejo y el tondero. Entre las canciones destacan “Saca la mano”, “Negro tiene que ser / Qué tiene Miguel” y “Ritmo, color y sabor”, composición de Carlos Rincón y Moisés Vargas que da nombre a esta producción.

Este lanzamiento corresponde a la decimoquinta entrega del proyecto “Versión Eva”, iniciativa mediante la cual la artista viene restaurando y poniendo nuevamente a disposición del público varios de los trabajos más importantes de su discografía.

Cabe mencionar que, mientras presenta “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”, Eva Ayllón continúa su gira por Europa, donde ya se ha presentado en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, Milán y Roma.

La gira continuará por París, Londres, Múnich y Málaga. A través de estos conciertos, la intérprete sigue promoviendo la música criolla y afroperuana en escenarios internacionales, fortaleciendo el vínculo con la comunidad peruana en el exterior y difundiendo el patrimonio musical del Perú.