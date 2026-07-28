En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y como homenaje al Perú, la cantante Eva Ayllón celebra con el lanzamiento de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”, una reedición de uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera artística.
En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y como homenaje al Perú, la cantante Eva Ayllón celebra con el lanzamiento de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”, una reedición de uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera artística.
Con este estreno, laEva Ayllónreafirma su compromiso con la difusión de la música criolla y afroperuana, ofreciendo una versión remasterizada de un disco que marcó una etapa importante de su trayectoria.
Publicado originalmente en 1996, “Ritmo, color y sabor” regresa con una versión remasterizada bajo el sello Aylloncito Producciones. Esta reedición forma parte de “Versión Eva”, proyecto que desde 2021 recupera y actualiza las producciones más representativas de la trayectoria de Eva Ayllón para acercarlas a las nuevas generaciones.
El álbum reúne temas que representan la riqueza cultural del Perú a través de géneros tradicionales como el vals criollo, el festejo y el tondero. Entre las canciones destacan “Saca la mano”, “Negro tiene que ser / Qué tiene Miguel” y “Ritmo, color y sabor”, composición de Carlos Rincón y Moisés Vargas que da nombre a esta producción.
Este lanzamiento corresponde a la decimoquinta entrega del proyecto “Versión Eva”, iniciativa mediante la cual la artista viene restaurando y poniendo nuevamente a disposición del público varios de los trabajos más importantes de su discografía.
Cabe mencionar que, mientras presenta “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”, Eva Ayllón continúa su gira por Europa, donde ya se ha presentado en ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, Milán y Roma.
La gira continuará por París, Londres, Múnich y Málaga. A través de estos conciertos, la intérprete sigue promoviendo la música criolla y afroperuana en escenarios internacionales, fortaleciendo el vínculo con la comunidad peruana en el exterior y difundiendo el patrimonio musical del Perú.
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