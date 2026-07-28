Eva Ayllón celebra las Fiestas Patrias con el estreno de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”. (Foto: Instagram / @evaayllonoficial)
Eva Ayllón celebra las Fiestas Patrias con el estreno de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”. (Foto: Instagram / @evaayllonoficial)
Por Redacción EC

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y como homenaje al Perú, la cantante Eva Ayllón celebra con el lanzamiento de “Ritmo, color y sabor... Versión Eva”, una reedición de uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera artística.

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