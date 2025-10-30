Adultos mayores asegurados de EsSalud celebraron el Día de la Canción Criolla con una jornada de música, baile y tradición. Entre valses, marineras y festejos, los participantes recordaron las antiguas peñas barriales, donde el sonido del cajón y la guitarra marcaban el compás de la peruanidad.

En medio de pañuelos y aplausos, los integrantes de las peñas del Seguro Social interpretaron temas emblemáticos y compartieron su amor por la música criolla.

“La música criolla es todo para mí, es mi vida. Desde niño había jaranas en casa y ahora, a mis 78 años, sigo tocando el cajón y las castañuelas con el mismo entusiasmo”, comentó Enrique Flores, de 78 años.

EsSalud cuenta actualmente con 126 Centros del Adulto Mayor (CAM) y 92 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) en todo el país, donde más de 63 mil personas mayores participan en talleres de arte, canto, baile, emprendimiento y autocuidado.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, destacó el valor de estas iniciativas.

“Nuestra gestión está comprometida con brindarles oportunidades para seguir activos, saludables y felices. Los adultos mayores son nuestra historia viva y merecen seguir cantándole a la vida con alegría”, expresó.

En paralelo, trabajadores y pacientes del Centro Nacional de Salud Renal organizaron el concurso de fotografía “Retratos del criollismo” y el certamen gastronómico “Sabor y tradición criolla”, donde platos como el cau cau, la carapulcra y el arroz con pato fueron los protagonistas.

La jornada concluyó en un ambiente festivo, reafirmando que la música criolla no tiene edad.