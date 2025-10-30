Personal de la Municipalidad de Surco, con apoyo de la Policía Nacional y del Serenazgo, demolió parte de una propiedad relacionada con la legisladora María Acuña. Tras los trabajos, se colocaron muros en el frontis del inmueble.

“Pese a los intentos por impedir la recuperación de áreas públicas, esta madrugada se colocaron muretes de delimitación que marcan el espacio que pertenece a todos los surcanos”, informó la comuna a través de sus redes sociales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, confirmó la intervención y aseguró que el municipio actúa en cumplimiento de la ley.

“En Surco la ley se cumple, incluso para los congresistas. Aquí hay orden y no vamos a tolerar abusos”, declaró el burgomaestre.

El operativo se desarrolló en la vivienda ubicada junto al parque N.º 17, donde una investigación del programa Cuarto Poder reveló en julio pasado que la propiedad habría ocupado cerca de 118 metros cuadrados de terreno público.

En su momento, Acuña negó una invasión y sostuvo que existía un acuerdo previo entre el antiguo propietario y los vecinos con autorización municipal.

De acuerdo con el municipio, esta acción se enmarca en una campaña de recuperación de espacios públicos. Hasta la fecha, se han recuperado más de 6.000 metros cuadrados en tres parques y se prevé intervenir en al menos cuatro más en las próximas semanas.