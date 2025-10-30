La delincuencia no cesa en el norte del Perú. Esta vez, una clínica en el distrito de El Porvenir, ciudad de Trujillo, región La Libertad, sufrió un atentado de lo que sería, según la Policía Nacional del Perú (PNP), un caso relacionado al delito de extorsión.

El hecho ocurrió en la cuadra 24 de la prolongación Unión de Trujillo cuando sujetos desconocidos hicieron estallar un artefacto explosivo en la entrada del establecimiento de salud ‘Inkamay Salud’, donde funcionaban oficinas para la atención de servicios médicos.

Imágenes de América Noticias muestran los daños causados: la puerta principal terminó destrozada, los vidrios rotos y una imagen de Santa Rosa de Lima dentro de una urna que, increíblemente, terminó casi intacta.

Además, la onda expansiva causó averías en algunas viviendas cercanas, según consignó la Central de Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.

El reporte preliminar indicó que el atentado no registró personas heridas y que servicios en la zona, como electricidad y gas, no se vieron interrumpidos.

PNP y un presunto acto extorsivo

La Policía de Trujillo aún no ha brindado mayores detalles, pero se espera que las investigaciones continúen y puedan ofrecer al menos algún detalle de quién o quiénes están detrás de este atentado.