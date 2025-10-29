Ante el paso del huracán Melissa por Jamaica, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó de inmediato los mecanismos de asistencia consular para los ciudadanos peruanos que pudieran encontrarse en la zona afectada e informa lo siguiente:

“Hasta el momento no se han reportado connacionales heridos o afectados físicamente por el paso del huracán”, informó la Cancillería en su cuenta oficial en “X” (antes Twitter).

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

LEE MÁS: Jamaica reabre sus aeropuertos tras el devastador paso del huracán Melissa

Detalló que el Consulado General del Perú en Panamá, con jurisdicción en Jamaica, y la agente consular honoraria en Montego Bay, pusieron a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, registrando a los connacionales presentes en el área y brindando asistencia primaria.

Asimismo, se ha identificado a 14 connacionales que no pudieron salir debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay, quienes se encuentran alojados en hoteles de la zona.

Según informaron las autoridades locales, aún no se han restablecido las operaciones aéreas debido a los daños ocasionados por el huracán en el aeropuerto. Los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse el 5 de noviembre.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando la asistencia necesaria a los ciudadanos peruanos afectados, para asegurar que cuenten con alojamiento adecuado y facilitar su pronta evacuación en cuanto las condiciones lo permitan, sin dejar de explorar otras alternativas de apoyo que pudieran permitir su retorno anticipado”, sentenció.

📄Comunicado de Prensa 019-25: Cancillería activa asistencia consular para peruanos afectados por huracán Melissa en Jamaica.



👉https://t.co/Z10tavrLz3 pic.twitter.com/9qyge0SjBT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 29, 2025

Cabe indicar que el devastador paso del huracán Melissa dejó al menos tres muertos, más de 500.000 personas sin electricidad y miles de damnificados.

En su paso por la isla, Melissa, en ese momento en categoría 5, tocó tierra el martes en el municipio de Saint Elizabeth, en el suroeste, provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas.

LEE MÁS: El huracán Melissa decrece a categoría 1 mientras se acerca a las Bahamas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora.

El huracán comienza a dirigirse hacia las Bahamas, tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.