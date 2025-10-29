Ante el paso del huracán Melissa por Jamaica, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó de inmediato los mecanismos de asistencia consular para los ciudadanos peruanos que pudieran encontrarse en la zona afectada e informa lo siguiente:
“Hasta el momento no se han reportado connacionales heridos o afectados físicamente por el paso del huracán”, informó la Cancillería en su cuenta oficial en “X” (antes Twitter).
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Jamaica reabre sus aeropuertos tras el devastador paso del huracán Melissa
Detalló que el Consulado General del Perú en Panamá, con jurisdicción en Jamaica, y la agente consular honoraria en Montego Bay, pusieron a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, registrando a los connacionales presentes en el área y brindando asistencia primaria.
Asimismo, se ha identificado a 14 connacionales que no pudieron salir debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay, quienes se encuentran alojados en hoteles de la zona.
LEE MÁS: “Nunca había sido tan grave”: Jamaica evalúa estragos tras paso de huracán Melissa
Según informaron las autoridades locales, aún no se han restablecido las operaciones aéreas debido a los daños ocasionados por el huracán en el aeropuerto. Los vuelos de retorno al Perú podrían reanudarse el 5 de noviembre.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores continuará brindando la asistencia necesaria a los ciudadanos peruanos afectados, para asegurar que cuenten con alojamiento adecuado y facilitar su pronta evacuación en cuanto las condiciones lo permitan, sin dejar de explorar otras alternativas de apoyo que pudieran permitir su retorno anticipado”, sentenció.
Cabe indicar que el devastador paso del huracán Melissa dejó al menos tres muertos, más de 500.000 personas sin electricidad y miles de damnificados.
En su paso por la isla, Melissa, en ese momento en categoría 5, tocó tierra el martes en el municipio de Saint Elizabeth, en el suroeste, provocando graves inundaciones, el colapso de carreteras y la destrucción de viviendas e infraestructuras públicas.
LEE MÁS: El huracán Melissa decrece a categoría 1 mientras se acerca a las Bahamas
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que Melissa se aleja de Cuba convertido en un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 160 kilómetros por hora.
El huracán comienza a dirigirse hacia las Bahamas, tras provocar este miércoles inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Denuncian exposición masiva de datos en web de Reniec para consulta sobre padrón electoral
- Capturan en el Callao a menor implicado en sicariato | FOTOS
- Camión cargado con pollos choca contra tráiler en El Agustino y provoca gran congestión vehicular
- Reniec se pronuncia tras difusión de datos personales en padrón electoral 2026
- Paro de transportistas: Gremio anuncia medida para el 4 de noviembre ante extorsiones
Contenido sugerido
Contenido GEC