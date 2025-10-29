Un violento accidente de tránsito se registró la madrugada de este 29 de octubre en el distrito de El Agustino, cuando un camión que transportaba pollos vivos impactó contra la parte posterior de un tráiler estacionado en el cruce de las avenidas Áncash y José de la Riva Agüero.

El fuerte choque destruyó la cabina del camión menor, pues el parabrisas quedó roto, el parachoques desprendido y una de las puertas doblada por la fuerza del golpe. Según testigos, tras el accidente el conductor del tráiler bajó para auxiliar al chofer del otro vehículo, quien parecía aturdido, pero desapareció junto a su ayudante pocos minutos después del impacto.

“Le abrí la puerta para que bajara, le pregunté si estaba bien, pero cuando regresé a mi cabina, ya se había ido. Los serenos estaban a un paso y no hicieron nada”, contó el conductor afectado. Indicó además que el semáforo se encontraba en luz roja al momento del siniestro.

Aunque no se reportaron heridos, el accidente provocó una fuerte congestión vehicular durante más de una hora. Vecinos de la zona denunciaron que, pese a la cercanía de una central de cámaras de seguridad municipal, la Policía llegó al lugar casi una hora después del incidente.