Ciudadanos reportaron una posible exposición masiva de datos personales en la web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según los reportes difundidos en redes sociales, la plataforma que publica la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las Elecciones Generales 2026 permite visualizar información sensible como nombres completos, direcciones y números de DNI de miles de electores.

El incidente habría ocurrido tras la apertura del portal oficial, habilitado para que los ciudadanos verifiquen sus datos y formulen observaciones entre el 27 y el 31 de octubre. Sin embargo, s e advierte con que basta ingresar un número de DNI y su dígito de verificación para acceder a listados completos de personas con el mismo primer apellido, incluyendo domicilios exactos y mesas de sufragio.

Expertos en ciberseguridad alertaron que podría facilitar delitos como suplantación de identidad, extorsión o robo de información. Algunos recordaron que versiones anteriores del sistema exigían datos adicionales, como la fecha de emisión del documento, que ayudaban a restringir accesos indebidos.

La preocupación crece en un contexto nacional de incremento del cibercrimen, utilizado por organizaciones criminales para delitos de extorsión.

Reniec, por su parte, señaló en un comunicado que la publicación del padrón inicial responde a un proceso legal y obligatorio establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859). La institución explicó que el listado busca permitir la verificación ciudadana y garantizar la transparencia del proceso electoral, aunque no se pronunció sobre la denuncia de acceso a direcciones exactas.

Posterior a ello, Reniec no informó si se ordenó alguna auditoría interna y, además, la plataforma continúa mostrando los datos personales de los electores con solo ingresar el número de DNI.

Para verificar esta situación, se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la web: https://sisbi.reniec.gob.pe/PLPI/logout Digitar su número de DNI y número de verificación

Vale recordar que el padrón definitivo será entregado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el próximo 13 de noviembre.