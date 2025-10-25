En el Perú, las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril, fecha en la que más de 27 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino por un periodo de cinco años. En esta oportunidad, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se encuentran inscritos un total de 43 partidos políticos. Así, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó sobre la línea de tiempo del presente proceso electoral, en la que se fija las fechas y plazos oficiales que deberán respetar tanto los partidos políticos como las entidades del sistema electora. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA OFICIAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN ONPE?

En medio de un contexto electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que el segmento conformado por jóvenes de entre 18 y 29 años son considerados como el grupo más amplio dentro del padrón electoral nacional con 6.87 millones. Es así que esta cifra marca un desafío importante para los diferentes partidos políticos, ya que tendrán que dirigir su atención y estrategias en este grupo etario que podría definir las elecciones. Asimismo, las personas de 30 a 39 años está conformado por 5.82 millones de votantes, mientras que los que están entre los 40 y 49 años son 5.07 millones. Por último, los adultos mayores de 60 años incluyen 5.47 millones en el padrón. De esta manera, la ONPE estableció el cronograma electoral para estas Elecciones Generales 2026:

30 de noviembre de 2025: Elecciones primarias y elección de delegados de las organizaciones políticas.

7 de diciembre de 2025: Elección de candidaturas por delegados.

13 de diciembre de 2025: Aprobación del padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2026.

23 de diciembre de 2025: Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

13 de marzo de 2026: Cierre del plazo para resolver tachas y apelaciones de candidaturas.

14 de marzo de 2026: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

12 de abril de 2026: Elecciones generales.

7 de junio de 2026: Segunda vuelta presidencial (de ser necesaria).

¿SE PODRÁ UTILIZAR EL VOTO DIGITAL EN LAS ELECCIONES 2026?

A través de la Resolución Jefatural 000069-2025-JN/ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispuso que para estas Elecciones Generales 2026 se utilice el voto digital para cierto grupo de la población peruana. Según la Ley 32270, esta nueva modalidad de sufragio, que es voluntaria y equivalente al sufragio por cédula, estará destinada exclusivamente para la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, quienes serán desplazadas a otras partes del país el día de las elecciones y, por lo tanto, no estarán en su residencia habitual indicado en el Reniec.

Sin embargo, eso no es todo, los otros peruanos que podrán votar digitalmente son los que se encuentran fuera del país, el personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados (hospitales policiales y militares), el personal del Instituto Nacional Penitenciario, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la ONPE, personas con discapacidad registrados en el padrón electoral o en CONADIS, entre otras.

